 Börsengang: Axa bringt US-Tochter an die Börse

Axa Der französischer Versicherer plant seine US-Tochter in der ersten Hälfte 2018 an die Börse zu bringen. (Foto: AFP)

ParisDer französische Allianz-Rivale Axa peilt einen Börsengang seiner US-Tochter an. Geplant sei die Platzierung eines Minderheitsanteils in der ersten Hälfte 2018, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Ziel sei es, mehr finanzielle Flexibilität zu erlangen, die Kapitaldecke zu stärken und Risiken zu minimieren.

Zur US-Sparte gehört neben der Lebensversicherung auch die New Yorker Vermögensverwaltung Alliance-Bernstein. Laut Axa-Geschäftsbericht kam 2016 fast ein Viertel aller Einnahmen in der Lebensversicherung aus den USA. Alliance-Bernstein kontrollierte per Ende März ein Portfolio von knapp 500 Millionen Dollar.

Im ersten Quartal verbuchte Frankreichs größter Versicherer höhere Einnahmen in der Schaden- und Unfallsparte bei zugleich zurückgehendem Geschäft mit Lebensversicherungen. Insgesamt sanken die Einnahmen um 0,1 Prozent auf 31,6 Milliarden Euro.