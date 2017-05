Mögliche neue EU-Standorte

Angesichts der Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) denken Banken und andere Finanzdienstleister aus London über die Verlagerung von Aktivitäten in ein Land des EU-Binnenmarktes nach. Dabei geht es vor allem um den Verlust der so genannten Passporting-Rechte. Als neuen EU-Standort erwägen viele Finanzdienstleister nun neben Frankfurt auch Dublin.

Die Leerstandsquote für Frankfurt insgesamt gibt Savills im ersten Quartal mit 8,5 Prozent an. Zum Vergleich: In Berlin lag die Quote den Daten zufolge bei 2,5 Prozent, in Hamburg bei 5,1 Prozent und in München bei 3,8 Prozent.

Das deckt sich in etwa mit den Beobachtungen anderer Immobilien-Dienstleister. So hat beispielsweise BNP Paribas Real Estate für das erste Quartal eine Leerstandsquote im gesamten Frankfurter Marktgebiet von 10,1 Prozent ermittelt. Doch nur etwa der Hälfte aller leerstehenden Flächen würden über eine von potenziellen Mietern bevorzugte moderne Ausstattungsqualität verfügen, sagt das Unternehmen.

„Wir sind in guten und vielversprechenden Gesprächen mit potentiellen Zuzüglern, aber die Stimmung ist noch relativ entspannt. Doch sollten auf einmal alle aktuellen Gesuche im Markt und die Unterschriften von Brexit-Banken zeitlich aufeinanderfallen, könnte es einen extremen Engpass in Frankfurt geben“, sagt José Martinez, Geschäftsführer und Frankfurter Niederlassungsleiter von BNP Paribas Real Estate. Von Banken abgeschlossene Mietverträge vor dem Sommer erwartet er nicht, auch wenn die Aktivität auf dem Markt zuletzt deutlich angezogen habe.

Remy sieht für 2017 in Frankfurt insgesamt Vermietungen von mindestens 500.000 Quadratmetern, wobei der Wert durch Sondereffekte wie eben der Nachfrage von Investmentbanken noch höher ausfallen könne. „Weiter steigende Mieten und fallende Leerstände sind absehbar“, sagt er.

Die Angebotslücke zeigt sich auch im Preisauftrieb bei deutschen Büroimmobilien. Für das erste Quartal weist ein vom Verband deutscher Pfandbriefbanken ermittelter Kapitalwertindex, der am Mittwoch vorgelegt wurde, einen Preisanstieg bei Büroimmobilien von 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert aus – der größte Schub bezogen auf alle beobachteten Marktsegmente. Die Büromieten stiegen gegenüber dem Vorjahresquartal landesweit um 3,4 Prozent.