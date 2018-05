Brexit Banken wollen auch nach Brexit Visa-Ausnahme für ihre Mitarbeiter

Auch nach dem Brexit soll Londons Finanzzentrum wettbewerbsfähig bleiben. Deswegen fordern Banken großzügige Visa-Sonderregelung für ihre Mitarbeiter.

Der Finanzdistrikt in London. Um seine Sonderstellung am Finanzmarkt zu halten, sollen Mitarbeiter aus aller Welt dort bis zu sechs Monate visumsfrei arbeiten dürfen. (Foto: dpa) City London

LondonLondon will seine Stellung als eines der weltweit führenden Finanzzentren durch Sonderregeln für ausländische Mitarbeiter auch in der Zeit nach dem Brexit absichern. Die großen Banken des Landes fordern dabei Bedingungen für ihre Beschäftigten, die noch großzügiger sind als die derzeitigen Regelungen, wie zwei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten.

So sollten alle Ausländer, die weniger als sechs Monate in Großbritannien für ein Finanzhaus oder etwa als Finanzanwalt oder Berater arbeiten, von der Visumspflicht befreit werden – und nicht nur die EU-Bürger. Ein entsprechender Bericht der Lobbyvereinigung TheCityUK und des Beratungshauses EY sei an das Innen- und Finanzministerium gegangen und solle in zehn Tagen vorgelegt werden.

Das Innenministerium und EY waren zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen, TheCityUK wollte sich nicht äußern.

Mit den Forderungen dürften die Banken in der Bevölkerung auf Widerstand stoßen – zumal die Geldhäuser ohnehin seit der Finanzkrise vor einem Jahrzehnt skeptisch gesehen werden. Viele Briten stimmten für den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union, weil sie die Zuwanderung – vor allem aus Osteuropa – begrenzen wollten. Allerdings ist die City of London neben New York das weltweit wichtigste Finanzzentrum und steuert allein 14 Prozent zu den gesamten Gewerbesteuereinnahmen Großbritanniens bei. Die britische Regierung dürfte ihre Vorschläge zur Zuwanderung im Laufe des Jahres veröffentlichen.

