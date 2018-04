Britischer Sportwagenhersteller Deutsche Bank bereitet Börsengang von Aston Martin vor

Kein Auto des britischen Film-Agenten James Bond hat jemals eine so große Wirkung entfaltet, wie der Aston Martin DB5 in den 60er-Jahren. Bis heute spielen die Macher bei Aston Martin gerne mit dem Bond-Image, schließlich beschert es ihnen kostenlose Werbung und wirkt stilbildend auf das Image der Marke. Doch Aston muss nach vielen harten Jahren am Rande des Abgrunds seine aktuellen Modelle auch in der Gegenwart verkaufen. Von daher stellt sich beim DB 11 Coupé die Frage: Gibt es für Aston Martin überhaupt ein Leben jenseits von James? Zumindest optisch ist der Wagen ein Hingucker.