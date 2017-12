Der Börsenwert des Unternehmens IWG beträgt rund 2,6 Milliarden Euro. (Foto: dpa)

FrankfurtZwei kanadische Investoren haben es auf den Büroflächen-Vermieter IWG (“Regus“) abgesehen. Das an der Londoner Börse gelistete Unternehmen teilte am Mittwoch mit, dass die Finanzinvestoren Onex und Brookfield Asset Management Interesse an einer Übernahme signalisiert hätten. Ob es am Ende dazu komme, sei aber unsicher. Wie viel die Kanadier bieten würden, blieb zunächst offen. Die Aussicht auf einen Verkauf reichte aber für einen Kurssprung um fast 30 Prozent auf 259,7 Pence, das höchste Plus seit neun Jahren. An der Börse ist IWG nach dem Kurssprung umgerechnet rund 2,6 Milliarden Euro wert.

Das Unternehmen ist für die Marke Regus bekannt, unter der Büros an 3.000 Standorten in 1.000 Städten kurzfristig vermietet werden, teilweise inklusive Einrichtung und Personal. Das ermöglicht internationalen Unternehmen, schnell neue Standorte aufzubauen oder Konferenzen zu veranstalten. Allerdings leidet IWG in London unter dem Brexit und unter den Folgen der Hurrikane in den USA. Eine Gewinnwarnung im Oktober hatte die Aktie einbrechen lassen.