Cerberus : Commerzbank-Großaktionär will mit Bawag an die Börse

Datum: 03.08.2017 11:14 Uhr

Commerzbank-Großaktionär Cerberus hält auch 52 Prozent an der Bank Bawag. Nach einem mühsamen Umbau will der Finanzinvestor das österreichische Geldhaus an die Börse bringen. Die Pläne werden konkreter.