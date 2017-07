 Cerberus: Finanzinvestor prüft Einstieg bei Commerzbank

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Commerzbank Deutschlands zweitgrößtes börsennotiertes Geldhaus ist noch zu 15 Prozent in Staatsbesitz. (Foto: AFP)

FrankfurtDie Investmentgesellschaft Cerberus prüft einen Einstieg bei der Commerzbank. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Demnach erwägt der Finanzinvestor eine Minderheitsbeteiligung an Deutschlands zweitgrößtem börsennotierten Geldhaus. Cerberus habe allerdings noch keine Entscheidung über die Höhe der Beteiligung getroffen. Es sei auch noch möglich, dass Cerberus von einem Engagement Abstand nehme. Vertreter von Cerberus und Commerzbank lehnten eine Stellungnahme ab.

Die Commerzbank befindet sich immernoch zum Teil im Staatsbesitz – anders als viele andere Banken, bei denen der Staat in der Finanzkrise helfend einspringen musste. Der Staat hält noch etwas mehr als 15 Prozent der Anteile.

Cerberus hält in Europa beispielsweise die Mehrheit an der österreichischen Bank Bawag. Mit einer Beteiligung an der Commerzbank würde sich für die Private-Equity-Firma der Ausblick für die europäische Bankenbrache verbessern.