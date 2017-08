Chinas Schuldenfalle : Kampf um offene Schulden

von: Stephan Scheuer Datum: 14.08.2017 11:32 Uhr

Immer mehr Schuldner in China kommen in Zahlungsverzug. Was teilweise obskure Folgen hat: So kann bei Online-Krediten ein Nacktbild als Sicherheit dienen. Und eine Gang aus Großmüttern wird zu Schuldeneintreibern.