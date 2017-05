Eine Bank im Umbau

Die Commerzbank war gemessen an der Bilanzsumme zuletzt vom zweiten auf den vierten Platz unter den Banken in Deutschland zurückgefallen, hinter die KfW und die DZ Bank. Bis Ende März stieg das Bilanzvolumen um 10 Milliarden auf 490 Milliarden Euro. Die Bilanzrisiken (RWA) gingen aber weiter zurück, was die harte Kernkapitalquote auf 12,5 (Dezember: 12,3) Prozent trieb. Diese gilt als Indikator für die Widerstandsfähigkeit einer Bank in Krisenzeiten.

„Dadurch haben wir den nötigen Spielraum für Investitionen und Restrukturierungen“, sagte Finanzvorstand Stephan Engels. Die Bank will in diesem und dem nächsten Jahr insgesamt mehr als eine Milliarde Euro für die Automatisierung von Prozessen und einen Stellenabbau ausgeben. Die Verhandlungen darüber laufen aber noch, weshalb sie im ersten Quartal noch keine Belastungen dafür verbuchte.

Auch acht Jahre, nachdem die Commerzbank vom Steuerzahler gerettet werden musste, steckt sie noch immer im Umbau. Auf der Hauptversammlung am vergangenen Mittwoch hatte sich Martin Zielke zufrieden mit dem Ergebnis des ersten Quartals gezeigt: „Wir sind gut in das neue Jahr gestartet“, sagte er. „Die Ergebnisse sind ordentlich ausgefallen“. Im Geschäft mit Privat- und Unternehmerkunden habe die Bank rund 150.000 neue Kunden dazugewonnen.

Weniger gut ist die Stimmung bei den Aktionären – diese hatten ihrem Ärger auf der Hauptversammlung Luft gemacht und die Antrittsbilanz von Zielke kritisiert. „Herr Zielke, wir Aktionäre geben Ihnen eine glatte Vier“, sagte der Rechtsanwalt und Aktionärsvertreter Klaus Nieding. Die Bank habe ihre selbstgesteckten Ziele in den vergangenen Jahren wiederholt verfehlt.

Zielke hat der Commerzbank einen erneuten Umbau verordnet. Bis 2020 will er das Institut zur „Commerzbank 4.0“ entwickeln. Tausende Mitarbeiter sollen die Bank verlassen. Die Bank muss auf die niedrigen Zinsen, die Regulierung, den starken Wettbewerb und die Digitalisierung reagieren. Netto sollen rund 7300 Stellen wegfallen. Im ersten Quartal 2017 konnte die Bank den großen Block ihrer Verwaltungskosten bereits leicht senken. Wegen des Umbaus sollen Aktionäre in diesem und wohl auch in den kommenden Jahren auf ihre Dividende verzichten.