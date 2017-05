 Commerzbank: Martin Zielke präsentiert Gewinn von 217 Millionen Euro

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Commerzbank-Zentrale in Frankfurt Die zweitgrößte deutsche Privatbank hat ihre Quartalszahlen vorgelegt. (Foto: Reuters)

DüsseldorfDie Commerzbank hat den Gewinn im ersten Quartal überraschend gesteigert. Das Vorsteuerergebnis kletterte gegenüber dem ersten Quartal 2016 um 32 Millionen Euro auf 314 Millionen Euro, wie die zweitgrößte deutsche Privatbank am Dienstag mitteilte. Nach Steuern und Anteilen Dritter erzielte die Bank einen Gewinn von 217 Millionen Euro, ein Plus um mehr als ein Viertel von 48 Millionen Euro.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Analysten hatten zuletzt hingegen mit einem deutlichen Rückgang des Nettogewinns auf 107 Millionen Euro gerechnet. Zwar gingen die operativen Gewinne sowohl im Privat- als auch im Firmenkundengeschäft zurück. Die interne „Bad Bank“ ACR verbuchte jedoch einen geringeren Verlust, weil sich eine bereits abgeschriebene Staatsfinanzierung doch noch als werthaltig entpuppte.

„Die Commerzbank ist gut ins neue Jahr gestartet und hat im ersten Quartal ein ordentliches Operatives Ergebnis erzielt. Wir sind mit der Umsetzung unsere

r Strategie Commerzbank 4.0 auf Kurs“, kommentierte Bankchef Martin Zielke die Zahlen. „Im Segment Privat- und Unternehmerkunden sind wir im ersten Quartal bei Kunden und Assets weiter gewachsen. Im Segment Firmenkunden haben wir eine Kreditinitiative über 6 Milliarden Euro für den Mittelstand gestartet“, so der seit 2016 amtierende Vorstandsvorsitzende.

Die Erträge stiegen leicht auf 2,37 (2,32) Milliarden Euro. „Es wird noch Zeit brauchen, bis unser Wachstum die Belastungen aus dem negativen Zinsumfeld deutlich übertreffen wird“, sagte Zielke.

An den Märkten kamen die Zahlen gut an: Im vorbörslichen Handel stiegen die Commerzbank-Papiere um über drei Prozent, nachdem sie vor Bekanntgabe des Ergebnisses zwischenzeitlich über fünf Prozent im Minus gelegen hatten.

Auch acht Jahre, nachdem die Commerzbank vom Steuerzahler gerettet werden musste, steckt sie noch immer im Umbau. Auf der Hauptversammlung am vergangenen Mittwoch hatte sich Martin Zielke zufrieden mit dem Ergebnis des ersten Quartals gezeigt: „Wir sind gut in das neue Jahr gestartet“, sagte er. „Die Ergebnisse sind ordentlich ausgefallen“. Im Geschäft mit Privat- und Unternehmerkunden habe die Bank rund 150.000 neue Kunden dazugewonnen.

Weniger gut ist die Stimmung bei den Aktionären – diese hatten ihrem Ärger auf der Hauptversammlung Luft gemacht und die Antrittsbilanz von Zielke kritisiert. „Herr Zielke, wir Aktionäre geben Ihnen eine glatte Vier“, sagte der Rechtsanwalt und Aktionärsvertreter Klaus Nieding. Die Bank habe ihre selbstgesteckten Ziele in den vergangenen Jahren wiederholt verfehlt.

Zielke hat der Commerzbank einen erneuten Umbau verordnet. Bis 2020 will er das Institut zur „Commerzbank 4.0“ entwickeln. Tausende Mitarbeiter sollen die Bank verlassen. Die Bank muss auf die niedrigen Zinsen, die Regulierung, den starken Wettbewerb und die Digitalisierung reagieren. Netto sollen rund 7300 Stellen wegfallen. Wegen des Umbaus sollen Aktionäre in diesem und wohl auch in den kommenden Jahren auf ihre Dividende verzichten.