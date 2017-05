 Commerzbank: Schiffskredite für Milliardenverlust verantwortlich

Commerzbank Das Geldinstitut hat durch faule Schiffskredite Milliarden verloren. (Foto: AFP)

FrankfurtDie Commerzbank hat mit faulen Schiffskrediten in den vergangenen fünf Jahren einen Verlust von 2,6 Milliarden Euro verbucht und rechnet mit weiteren Belastungen. Das Umfeld werde auch in den nächsten Jahren schwierig bleiben, sagte Vorstandschef Martin Zielke auf der Hauptversammlung am Mittwoch in Frankfurt. Er könne für den Schiffsfinanzierungs-Markt keine Entwarnung geben. Der Commerzbank sei es aber gelungen, ihren Bestand an Schiffskrediten von anfangs 18,8 Milliarden Euro seit 2012 um rund zwei Drittel zu reduzieren.

Sie halte an dem Plan fest, die verbliebenen Schiffs- und Gewerbeimmobilien-Kredite bis Ende 2020 fast vollständig und „wertschonend“ abzubauen, sagte Zielke. Bei Staatsfinanzierungen werde es wegen der langen Laufzeiten länger dauern.