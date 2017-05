 Credit Suisse: Wenn Roboter auf Regulierungsfragen antworten

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Credit Suisse Die Großbank möchte Regulierungsanfragen zunehmend mit Robotern bewältigen. (Foto: dpa)

Beverly HillsDie Credit Suisse lässt Regulierungsfragen zunehmend von Robotern beantworten. Die Schweizer Großbank setze inzwischen 20 solcher computergesteuerte Instrumente ein, sagte Handelschef Brian Chin in der Nacht auf Dienstag auf einer Konferenz. Ein Teil dieser Roboter helfe Mitarbeitern, einfache Fragen zur Einhaltung von Richtlinien (Compliance) zu beantworten. Die Technologie funktioniert ähnlich wie der Sprachassistent Alexa von Amazon. „Man stellt ihm eine Frage und er spuckt die betreffende Vorschrift aus“, erklärte Chin. Das erspare den Mitarbeitern, eine Anleitung oder Internetseite zu konsultieren.

Credit Suisse hoffe, mit Hilfe dieser Technologie die Anrufe im hauseigenen Compliance-Call-Center um bis zu 50 Prozent zu senken. Bisher habe die Bank damit in den entsprechenden Abteilungen zwar Stellen einsparen können. Auf der anderen Seite habe Credit Suisse Programmierer eingestellt, so dass der Personalbestand insgesamt stabil geblieben sei.

Im Anschluss an die Finanzkrise und den Kampf vieler Staaten gegen Steuersünder haben Banken ihre Compliance-Abteilungen in den vergangenen Jahren kräftig ausgebaut. Zusammen mit den Ausgaben für die IT war dies ein wichtiger Kostentreiber für die Branche.