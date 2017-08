„Cum-Cum“-Affäre : Commerzbank sieht sich bei Steuertricks aus dem Schneider

Datum: 02.08.2017 15:27 Uhr

Nachdem das Finanzministerium in der „Cum-Cum“-Affäre eine Kehrtwende vollzogen hat, sehen sich viele Banken in Gefahr. Nicht so aber die Commerzbank. Ihre „Cum-Cum“-Geschäfte seien sauber.