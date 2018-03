Deutsche Bank 50 Deutschbanker verdienen mehr als Vorstandschef Cryan

Die Deutsche Bank vervierfacht die Boni ihrer Mitarbeiter. Es gibt doppelt so viele Einkommensmillionäre und 50 verdienen sogar mehr als CEO John Cryan.

Milliarden-Boni für Bank-Manager – trotz jahrelanger Verluste

FrankfurtDie Deutsche Bank zahlt ihren Mitarbeitern für das vergangene Jahr wieder ähnlich hohe Boni wie vor zwei Jahren. Den 97.535 Mitarbeitern wurde eine variable Vergütung von knapp 2,3 Milliarden Euro zugebilligt.

Das entspricht in etwa einer Vervierfachung der Boni im Vergleich zum Krisenjahr 2016, als die Bank einen Milliardenverlust einfuhr. Vorstandschef John Cryan hatte damals versprochen, in diesem Jahr wieder zu einer „normaleren“ Vergütungspolitik zurückzukehren. Nun sind die Boni wieder beinahe so hoch wie im Jahr 2015.

Mit den höheren Boni steigt auch die Zahl der Einkommensmillionäre bei der Deutschen Bank wieder an. 705 Mitarbeiter verdienten im vergangenen Jahr einen siebenstelligen Betrag, zeigt der Geschäftsbericht, den das Institut am Freitag veröffentlichte. Im mageren Bonusjahr 2016 war dies lediglich 316 Deutsch-Bankern vergönnt.

Die Milliarden-Bonuszahlungen hatten öffentlich für Kritik gesorgt, weil die Bank auch im Jahr 2017 wieder rote Zahlen geschrieben hat. Der Vorstand verteidigt die Boni für die Mitarbeiter damit, dass es vor allem Steuereffekte waren, die zu einem Verlust geführt hatten. Vor allem die Steuerreform in den USA hatte zu einer unerwarteten, einmaligen Steuerbelastung geführt.

Nun zeigt der Bericht, dass es auch in Großbritannien einen Steuereffekt gegeben hat. Wegen dieses britischen Effekts fiel der Jahresverlust der Deutschen Bank mit 735 Millionen Euro sogar noch etwas höher aus als die zunächst angenommenen knapp 500 Millionen Euro.

Der Vorstand verzichtete anders als die Mitarbeiter auf seinen Bonus – und zwar das dritte Jahr in Folge. Mit einer üppigen Zuweisung hätte die Führungsspitze der Bank aber wohl ohnehin nicht rechnen können. Das neue Vergütungssystem ist deutlich transparenter und gewährt tiefe Einblicke, wie zufrieden der Aufsichtsrat mit der Arbeit des Vorstands ist. Der Bonus für Vorstände gliedert sich in kurzfristige Gruppenziele, kurzfristige individuelle Ziele und in langfristige Ziele.

Wie gut die Vorstände bei den individuellen Zielen abgeschnitten haben, hat der Aufsichtsrat wegen des Bonusverzichts nicht offengelegt. Anders ist das bei den Gemeinschaftszielen: Die kurzfristigen Gruppenziele hat der Vorstand danach zu 45 Prozent erreicht. Relativ erfolgreich war die Führungscrew, was die Eigenkapitalausstattung und die bereinigten Kosten anbelangt. Die gewünschte Eigenkapitalrendite hat die Bank aber nicht erreicht.

Noch schlechter war die Ausbeute bei den langfristigen Zielen, die mindestens 60 Prozent der Vorstandsboni ausmachen. Hier stellte der Aufsichtsrat fest, dass die Ziele nur zu 38 Prozent erreicht wurden. Das liegt daran, dass die Kapitalbasis der Bank 2017 nicht organisch wuchs, sondern schrumpfte. Außerdem hat sich der relative Aktienwert des Instituts zwar verbessert, blieb aber im Dreijahresvergleich hinter seiner Vergleichsgruppe zurück.

Der Bonusverzicht führt nun dazu, dass einige Mitarbeiter deutlich mehr verdient haben als ihr oberster Chef: John Cryan erhielt ein Fixgehalt von 3,4 Millionen Euro. 50 Mitarbeiter kamen auf Gehälter zwischen 3,5 Millionen und 7,9 Millionen Euro.

Die Aktionäre müssen sich indes erwartungsgemäß mit einer Mini-Dividende begnügen. Sie erhalten 11 Cent je Aktie. Die Bank schüttet an ihre Anteilseigner insgesamt 227 Millionen Euro aus. Die Aktionäre müssen nun auf das nächste Jahr hoffen. „Wir streben eine marktgerechte Ausschüttungsquote für das Geschäftsjahr 2018 und danach an“, schreibt die Bank in ihrem Geschäftsbericht.