Angespannte Stimmung bei der Hauptversammlung

Doch der Libor-Skandal war nicht der einzige Grund, warum das zurückliegende Jahr für die Deutsche Bank „turbulent“ war, wie Vorstandschef Cryan es mit britischem Understatement und einem angedeuteten Lächeln nennt.

Im Herbst 2016 machten Verhandlungen der Deutschen Bank mit dem US-Justizministerium Schlagzeilen. Die US-Behörden forderten 14 Milliarden Dollar wegen fauler Hypothekenkredite aus der Zeit vor der Finanzkrise. Es kursierten Gerüchte, die Deutsche Bank müsste vom Staat gerettet werden. Die Folge: Der Aktienkurs stürzte auf unter zehn Euro ab – ein historischer Tiefstand. Die Bank rutschte in eine tiefe Vertrauenskrise, Kunden zogen Milliarden ab.

Cryan erklärt, er wolle die Deutsche Bank wieder zu einer Bank machen, der die Kunden vertrauen, die stärker in ihrem deutschen Heimatmarkt verankert ist, die nachhaltige Gewinne erzielt und verlässlich Dividenden auszahlt.

„So wie sich die Situation normalisiert, so werden wir auch bei der Deutschen Bank unsere Mitarbeiter wieder marktgerecht bezahlen“, sagt Aufsichtsratschef Achleitner. Den früheren Vorstandsmitgliedern droht dagegen finanzielles Ungemach. Der Aufsichtsrat hat sich intensiv mit der Frage befasst, ob den seinerzeit amtierenden Vorstandsmitgliedern eine persönliche oder kollektive Verantwortung für Fehler der Vergangenheit zukommt. Noch gibt es kein abschließendes Ergebnis, aber immerhin „befindet sich der Aufsichtsrat mit den betroffenen Ex-Vorständen in fortgeschrittenen Gesprächen“, versichert Achleitner.

Inzwischen gibt es keinen Zweifel mehr, wie sehr die neue Mannschaft an der Spitze ihre Vorgänger für die Skandale der Vergangenheit verantwortlich macht. „Es waren mit Sicherheit nicht immer alles ehrbare Kaufleute in der Deutschen Bank“, meinte Vize-Vorstandschef Christian Sewing in einer TV-Dokumentation des ZDF.

John Cryan Auf mehreren Bildschirmen ist der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank während der Hauptversammlung in Frankfurt zu sehen. (Foto: Reuters)

Tatsächlich erhalten die Aktionäre dieses Jahr wieder eine Dividende von 0,11 Euro pro Aktie und nachträglich für das Vorjahr 0,08 Euro je Aktie. Allerdings nur, weil einige Aktionäre die Zahlung dieser gesetzlichen Mindestdividende vor Gericht erstritten hatten.

Dafür spart die Bank jetzt an anderer Stelle. Die Boni für den Vorstand wurden zum zweiten Mal in Folge gestrichen. 9.000 Jobs sollen abgebaut werden. Und noch nicht mal eine Fahrkarte für den Öffentlichen Nahverkehr für die Aktionäre ist drin. „Wir bitten um Ihr Verständnis, dass die Anreise zur Hauptversammlung in diesem Jahr auf eigene Kosten erfolgt“, hatte die Deutsche Bank in ihrer Einladung an die Aktionäre geschrieben. Diese Ankündigung hatte bereits im Vorfeld bei einigen Aktionären für Irritation gesorgt.

Entsprechend angespannt ist die Stimmung bei der Hauptversammlung. Trotz hartem Sparkurs und Sanierungsmaßnahmen ist die Bank nicht profitabel und die Aktie nach sechs Kapitalerhöhungen stark verwässert, kritisieren die Aktionäre. Allein bei der letzten Kapitalerhöhung im Frühjahr hatte die Bank nochmals acht Milliarden Euro eingesammelt. „Das Geld ist weg“, fasst es Hans-Martin Buhlmann von der Vereinigung Institutioneller Privatanleger lapidar zusammen. Da helfe es auch nichts, dass die Vorstände auf ihre Boni verzichten. „Es reicht nicht, auf etwas zu verzichten, das sie ohnehin nicht verdienen.“

Wie groß der Unmut bei den Aktionären tatsächlich ist, wird sich bei der Wiederwahl von Aufsichtsratschef Paul Achtleitner sowie bei der Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats am Nachmittag zeigen. Allerdings ist nicht zu erwarten, dass es zu einer Rebellion gegen die Führung kommen wird.