Börsengang der Asset-Tochter kommt voran

In der Unternehmens- und Investmentsparte gingen die Erträge um 23 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro zurück. Währungsbereinigt betrug der Rückgang 21 Prozent. Im Handel mit Anleihen und Währungen sanken die Erträge um 36 Prozent - ebenso wie im Aktienhandel und im Beratungs- und Finanzierungsgeschäft mit Unternehmen gingen die Erträge zurück. Nach Angaben der Bank blieb im Vergleich zum Vorjahresquartal, das von regen Kundengeschäften nach der Brexit-Entscheidung geprägt war, in diesem Quartal die Kundenaktivität verhalten und die Volatilität gering. „Die Unternehmens- und Investmentbank kam mit ihrer im Frühjahr 2017 angekündigten Neuausrichtung deutlich voran“, heißt es in der Presseinformation.

Der Teil-Börsengang der Vermögensverwaltungs-Tochter Deutsche Asset Management läuft wie geplant und wird wie angekündigt innerhalb eines 24-Monats-Zeitraums erwartet. Derzeit laufen die Vorbereitungen zur Abtrennung des Geschäfts. Das verwaltete Vermögen stieg stieg seit Jahresanfang um fünf Milliarden Euro auf 711 Milliarden Euro – den günstigeren Marktbedingungen und den Zuflüssen standen negative Währungseffekte gegenüber. Allein im dritten Quartal verzeichnete der Geschäftsbereich Netto-Neugeldzuflüsse von vier Milliarden Euro.

Außerdem verkündete Deutschlands Marktführer, Sal. Oppenheim als eigenständige Marke aufzugeben. Es ist der Schlusspunkt einer fast 230 Jahre alten Geschichte und das Ende eines der traditionsreichsten Häuser der Bundesrepublik. Die verbliebenen Kunden und Geschäfte werden bis zum kommenden Jahr auf andere Bereiche der Großbank aufgeteilt.

„Dieser Schritt ist uns schwer gefallen“, erklärte Deutsche-Bank-Chef John Cryan am Freitag in Frankfurt. „Leider ist es jedoch nie gelungen, die Marke Sal. Oppenheim wieder zu alter Stärke zurückzuführen, nachdem sie noch vor dem Kauf 2009 schweren Schaden erlitten hatte.“

Die Deutsche Bank hatte die 1789 Kölner Privatbank im Jahr 2009 übernommen, nachdem Fehlspekulationen beim schließlich pleitegegangenen Handels- und Touristikkonzern Arcandor das Traditionshaus in Schieflage gebracht hatten. Es folgte eine Schrumpfkur, in deren Zuge Sal. Oppenheim bereits Teile an den Mutterkonzern abgeben musste.

So landeten die meisten Publikumsfonds bei der Fondsgesellschaft DWS, die mit ihrem starken Privatkunden-Geschäft in Deutschland ein wichtiger Teil der Deutsche Asset Management ist. Auch die Vermögensverwaltung von Sal. Oppenheim wird dort eingegliedert. Vermögenden Privatkunden von Sal. Oppenheim betreut künftig das Wealth Management der Deutschen Bank bedient. Diese Schritte hatten sich seit Frühjahr angedeutet.