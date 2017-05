Aktionäre müssen den Gürtel enger schnallen

+++Attac demonstriert vor der Messefesthalle+++

Vor der Frankfurter Messefesthalle demonstrieren Aktivisten der globalisierungskritischen Organisation Attac. Sie liegen in Smokings unter Plastikpalmen und fächeln sich mit 50-Euro-Scheinen Luft zu. Die Scheine stopfen sie in den schwarzen Schlund eines Pappmonsters mit scharfen Zähnen. Über ihnen prangt die Aufschrift „Kulturwandel geht anders: Dunkle Geschäfte stoppen. Deutsche Bank raus aus Steueroasen!“ Eine klare Anspielung auf Cryans vollmundige Behauptung, die Deutsche Bank habe eine völlig neue Führungskultur etabliert. Bodenständigkeit statt Arroganz, Kundenorientierung statt Zockermanier. Die Attac-Demonstranten rufen in ihr Mikro, es habe sich rein gar nichts geändert: Die Deutsche Bank verlagere nach wie vor Geschäfte in Steueroasen und entziehe der Allgemeinheit Geld.

Ein paar Meter weiter stehen die "Ordensleute für den Frieden" mit Transparenten, auf denen „Diese Wirtschaft tötet“ oder „Der Kapitalismus geht über Leichen“ steht. „Wir demonstrieren seit 25 Jahren gegen die Deutsche Bank“, sagt ein Aktivist. „Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer, weil die Reichen ihre Gewinne ins Ausland retten und keine Steuern zahlen.“ Die Deutsche Bank stehe für alles, was in diesem Wirtschaftssystem schief laufe.



+++Unsere Handelsblatt-Korrespondenten auf Twitter+++

Die Handelsblatt-Korrespondenten Yasmin Osman, Daniel Schäfer und Michael Maisch berichten vor Ort von der Deutsche-Bank-Hauptversammlung. Und haben einige – wenige – Demonstranten gesichtet.

Hauptversammlung Deutsche Bank Aktionäre der Deutschen Bank vor der Messefesthalle in Frankfurt. Protestler erinnern mit einem Hinweis aus der Treppe, dass die Deutsche Bank sie mit sehr vielen Prozesse beschäftigen muss. (Foto: Reuters)

+++Aktionärsberater: Strategische Kehrtwende bei der Postbank-Integration wirft Fragen auf+++

In einer knappen halben Stunde geht es hier in der Festhalle der Frankfurter Messe los. Doch wie immer hat das alljährliche Stelldichein der Aktionäre schon im Vorfeld seine Schatten voraus geworfen. So hat der einflussreiche Investor und Unternehmensschreck Hermes schon einen Tag vorher zur immer noch misslichen Lage der Deutschen Bank Stellung bezogen. Zwar begrüße er den „robusten Fortschritt“ des Managements im vergangenen Jahr, sagte Hans-Christoph Hirt, Manager des britischen Aktionärsberaters.

Aber die strategische Kehrtwende bei der Postbank, die nun doch nicht verkauft sondern in den Konzern integriert werden soll, „wirft Fragen auf über die Fähigkeit der Bank, eingehend durchdachte Strategien zu entwickeln und diese auszuführen“. Er forderte den Vorstand auf, die Postbank rasch zu integrieren und auch die Vermögensverwaltung so schnell wie möglich an die Börse zu bringen.

Hirt ist nicht irgendwer. Der in London lebende Deutsche war vor zwei Jahren einer der Hauptantriebskräfte gegen die Entlastung des damaligen Managements rund um Co-Chef Anshu Jain. Der damalige Vorstand wurde in einem blamablen Abstimmungsergebnis nur zu rund 60 Prozent entlastet und kurz danach trat Jain zurück. Hirt war auch einer der Treiber des Widerstands gegen das Bonussystem der Bank, dass im vergangenen Jahr mehrheitlich bei den Aktionären durchfiel.

Das dürfte dieses Jahr nicht passieren, weil Aufsichtsratschef Paul Achleitner gegengesteuert und das Prämiensystem reformiert hat. „Wir werden das neue Vergütungssystem unterstützen,“ sagte denn auch Hirt.

+++Auch Aktionäre müssen den Gürtel enger schnallen – keine Gratis-Fahrt mit öffentlichem Nahverkehr+++

Der Sparwille der Deutschen Bank macht vor nichts und niemandem Halt, wie es scheint: Erst strich der Vorstand sich den eigenen Bonus, dann den Großteil der Boni für die Mitarbeiter – und nun sind auch die Aktionäre dran. Anders als in früheren Jahren gilt die Einladung zur Hauptversammlung nicht mehr als Fahrkarte für den Öffentlichen Nahverkehr. „Die Deutsche Bank hat sich ehrgeizige Kostenziele gesetzt, die alle Bereiche der Bank und leider auch die Hauptversammlung betreffen“, steht in der Einladung an die Aktionäre. Und dann in Deutsche-Bank-blauer Schrift: „Wir bitten um Ihr Verständnis, dass die Anreise zur Hauptversammlung in diesem Jahr auf eigene Kosten erfolgt. Das Parkhaus Rebstock ist nicht geöffnet.“ Man darf gespannt sein, wie diese Sparmaßnahme bei den Aktionären ankommt.



Der kritische Deutsche-Bank-Aktionär Michael Bohndorf will das auf der Hauptversammlung nicht unkommentiert lassen und Kostenerstattung beantragen, wie er dem Handelsblatt sagte. Eine Anfahrt aus der Umgebung von Frankfurt koste 9,50 Euro, rechnet er vor. Ein Parkplatz für Auswärtige 25 Euro. „Ist die Deutsche Bank schon so pleite, dass sie sich wie eine Billig-Airline benimmt“, fragt er.

Wir wollen an dieser Stelle fairerweise gegenrechnen, dass es dafür ja in diesem Jahr überraschend wieder eine Dividende von 19 Cent pro Aktie für die Aktionäre geben soll. Wer nur genug Aktien besitzt, kann über die Dividende also wieder einen Teil der dieses Jahr anfallenden Fahrtkosten wieder hereinholen. Bei einer Stadtfahrt in Frankfurt fallen hin und zurück 5,80 Euro für ein U-Bahn-Ticket an. Ab 31 Deutsche-Bank-Aktien gleicht das die Dividende wieder aus. 16,70 Euro für die S-Bahn von und nach Wiesbaden? Bei 88 Aktien kein Thema. Und der 25-Euro-Parkplatz? Mit 132 Aktien ist man wieder im grünen Bereich.

+++Kurs der der Aktie erholt sich leicht+++

Ein schlechtes Omen für die heutige Hauptversammlung war der Kursverfall der Aktie am gestrigen Handelstag. Das Papier ging am Mittwoch mit einem Minus von 3,5 Prozent aus dem Handel. Doch zur heutigen Börseneröffnung liegt der Titel mit 0,5 Prozent im Plus bei 19,93 Euro.

+++Hauptversammlungen mit Unterhaltungswert+++

Hauptversammlungen der Deutschen Bank hatten schon immer einen hohen Unterhaltungswert – zumindest für den unbeteiligten Beobachter. Dieses Jahr hoffen Vorstand und Aufsichtsrat nach leidvollen Erfahrungen auf ein bisschen mehr Ruhe. Aber diese Erwartungen könnten enttäuscht werden. Denn auch 2017 gibt es jede Menge Konfliktstoff, die den Neuanfang verderben könnte.

Mittlerweile haben sich die Aktionäre wohl oder übel daran gewöhnt, dass ihnen die Deutsche Bank sehr viel Geduld abverlangt und jede Menge Nerven kostet. Immerhin sackte der Kurs in der Vertrauenskrise im vergangenen Herbst auf ein Rekordtief von unter zehn Euro. Vor ein paar Wochen musste die Bank dann die Investoren via Kapitalerhöhung noch einmal um acht Milliarden Euro frisches Geld bitten. Einen Großteil des Unwillens der Aktionäre wird wohl Aufsichtsratschef Paul Achleitner auf sich ziehen, der sich für eine zweite Amtszeit zur Abstimmung stellt.