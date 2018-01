 Deutsche Bank: „Sind eher der BVB als Bayern München“

Komplexe Einzellösungen oder hochautomatisierte Dienstleistungen – so soll die Zukunft der Deutschen Bank aussehen. Dabei würde die Bank, sagt Vize-Vorstandschef Schenck, eher dem BVB als Bayern München ähneln.

Die Deutsche Bank hat in den vergangenen fünf Jahren ihre elektronischen Dienstleistungen im Währungsgeschäft mehr als verdoppelt. (Foto: Reuters) Deutsche Bank

BerlinDie Deutsche Bank will ihr Geschäft mit IT-Dienstleistungen in den nächsten Jahren massiv ausbauen. „Auf Sicht von zehn Jahren reden wir sicherlich über einen Umsatzanteil von 50 Prozent aus dem IT-Geschäft“, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Marcus Schenck dem Nachrichtenmagazin „Focus“. „Im Währungsgeschäft war der reine elektronische Anteil vor fünf Jahren noch bei unter zwanzig Prozent. Heute ist er bei über 50 Prozent.“

In Zukunft würden Banken entweder komplexe Einzellösungen oder hochautomatisierte Dienstleistungen anbieten. Was den Bitcoin-Boom angeht, so sei er „skeptisch, ob das nachhaltig als Zahlungsmittel eine größere Rolle spielen wird“, sagte Schenck. „Das größte Interesse daran, dass Bitcoin nicht zu relevant wird, dürften die Zentralbanken haben. Sonst laufen sie Gefahr, dass sie ihre Geldpolitik an Wirkung verliert.“

Die Deutsche Bank sei derzeit eher wie der Fußballclub Borussia Dortmund, weniger wie Bayern München, sagte Schenck. „Auch wenn es mir als FCB-Mitglied schwer fällt, das zu sagen: Ich würde uns derzeit eher mit Borussia Dortmund vergleichen, ein Verein mit einem echten Markennamen.“ Die Bank sei nicht „wie Paris Saint-Germain oder Chelsea, die die teuersten Spieler weltweit zusammenkaufen können. Wie der BVB müssen wir junge Talente finden, die das Potenzial zum Durchbruch in die Weltspitze in den nächsten Jahren haben.“