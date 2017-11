Deutsche Bank : Vorstandschef erwägt tausende Entlassungen

von: Katrin Höffken Datum: 08.11.2017 08:34 Uhr

Mit einem radikalen Umbau will die Deutsche Bank endlich wieder Anschluss an die internationale Konkurrenz finden. Im Kampf gegen das schrumpfende Geschäft zieht Vorstandchef Cryan nun weitere Entlassungen in Betracht.