Hauptversammlung Vorstandsvorsitzender Carsten Kengeter gibt Einblick in die Zukunft der Deutschen Börse. (Foto: dpa)

FrankfurtStatt mit Applaus wird Carsten Kengeter mit demonstrativem Schweigen begrüßt, als er in der Höchster Jahrhunderthalle ans Mikrofon tritt. Spätestens an dieser Stelle dürfte dem Vorstandschef der Deutschen Börse klar werden, dass die Hauptversammlung kein Vergnügen für ihn wird. Seine ersten beiden Jahre bei der Deutschen Börse hätte der hünenhafte Manager sich sicher anders ausgemalt: „Ich bin vor zwei Jahren mit dem Ziel angetreten, die Deutsche Börse auf einen dauerhaften Wachstumspfad zu führen“, sagt Kengeter.

Doch statt mit Wachstum sorgte die Börse vor allem mit der verpfuschten Fusion mit der London Stock Exchange (LSE) für Schlagzeilen. Der Deal scheiterte am Brexit und handwerklichen Fehlern. Zu allem Überfluss lastet auch auf Kengeter eine Hypothek: Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen dem Verdacht des Insiderhandels, weil er sich zwei Monate vor Bekanntwerden des Deals mit Aktien des Konzerns eingedeckt hatte.

Diese Fusionspläne der Deutschen Börse sind gescheitert 17. Juli 2000 Die Deutsche Börse präsentiert einen Plan für die Gründung de iX international exchange zusammen mit der Londoner LSE. Die beiden Partner hoffen, mit der paneuropäischen Handelsplattform weitere Börsenbetreiber mit ins Boot zu holen. Das Projekt scheitert allerdings an mangelnder Unterstützung.

Sommer 2003 Der damalige Chef der Deutschen Börse, Werner Seifert, trifft sich mit Euronext-Chef Francois Theodore. Die Gespräche über eine Fusion werden allerdings beendet, nachdem sich beide Seiten nicht über die Bewertung ihrer Häuser einig werden.

Frühling 2004 Seifert und Theodore nehmen ein weiteres Mal Kontakt auf. Ein Zwist über die Besetzung der Führungspositionen lässt sie abermals ergebnislos auseinandergehen.

August 2004 Die Schweizer Börse SWX lehnt Pläne der Deutschen Börse für eine Fusion, faktisch eine Übernahme, ab.

13. Dezember 2004 Die Deutsche Börse veröffentlicht ein Übernahmeangebot für die LSE über knapp zwei Milliarden Euro, das 2005 am Widerstand des Hedgefonds und Deutsche-Börse-Aktionärs TCI scheitert.

21. Februar 2006 Der neue Börsenchef Reto Francioni legt ein vorläufiges Fusionsangebot für die Pariser Euronext vor und facht damit ein Konsolidierungsfieber in der Branche an.

19. Mai 2006 Die Deutsche Börse dient Euronext-Chef Theodore die Führung eines vereinten Unternehmens an, besteht allerdings auf Frankfurt als Hauptsitz. Auch der Großteil des Managements sollte am Main angesiedelt sein.

Juni 2006 Die Deutsche Börse unterbreitet der Euronext einen überarbeiteten Fusionsvorschlag. Die Frankfurter geben in der Hauptquartiersfrage nach, doch der Vorstoß kommt zu spät: Die Euronext schließt sich mit der NYSE zusammen.

Dezember 2008 Deutsche Börse und NYSE Euronext loten eine Fusion aus. Die Pläne werden vorzeitig bekannt und scheitern.

April 2011 Die Börse wagt einen weiteren Versuch, mit der Nyse Euronext als Partner eine neue Größenordnung zu erreichen. Die US-Börsen Nasdaq OMX und ICE wollen die Fusion mit einer Gegenofferte für die Nyse torpedieren.

Februar 2012 Der Traum Francionis platzt erneut. Die EU-Kommission untersagt die Milliardenfusion mit der Nyse Euronext aus schwerwiegenden wettbewerbsrechtlichen Bedenken. Die EU fürchtet vor allem ein weltweites Monopol im Handel mit europäischen Finanzderivaten.

Februar 2016 Die Deutsche Börse und die Londoner Börse machen nach Marktgerüchten Pläne für einen Zusammenschluss öffentlich.

März 2016 Die Deutsche Börse und die London Stock Exchange (LSE) sind handelseinig und streben eine Fusion auf Augenhöhe an.

März 2017 Die EU-Kommission untersagt den milliardenschweren Deal, weil er auf dem Markt zur Abwicklung festverzinslicher Finanzinstrumente „ein De-Facto-Monopol“ geschaffen hätte.

Auf der Hauptversammlung in der Frankfurter Jahrhunderthalle verteidigt Kengeter sein Vorgehen – und stimmt zugleich versöhnliche Töne an. Eine Börse übe auch hoheitliche Aufgaben aus. „Diese Aufgaben kann sie nur mit der Gesellschaft erfüllen und nicht gegen sie.“

Die Worte sind eine Friedenserklärung an die Frankfurter Finanzwelt: Dass die Börse mitten im Brexit-Gewitter mit der LSE fusionieren wollte, kam bei den Granden der Frankfurter Bankenszene nicht sonderlich gut an – vor allem deshalb, weil das Hauptquartier der europäischen Superbörse in London hätte liegen sollen. Im vergangenen März hatte die EU-Kommission den 25 Milliarden Euro schweren Deal untersagt. Für die Börse und ihre Aktionäre war der Deal ein teures Unterfangen: Alleine im vergangenen Jahr fielen rund 66 Millionen Euro für Berater, Anwälte und Spin-Doktoren an – insgesamt waren es fast 77 Millionen Euro.

Trotz des Scheiterns zeigt sich Kengeter nach wie vor davon überzeugt, dass die Fusion ein „strategisch sinnvoller Schritt“ war. Der Manager verteidigt die Standortpläne, denen zufolge der Sitz des Gemeinschaftskonzerns hätte in London liegen sollen. „Um den Plan rechtzeitig auf den Weg zu bringen, haben wir bei seiner Ausgestaltung Kompromisse geschlossen“, sagt Kengeter. „Kompromisse, die für alle gangbar sind“.

Doch genau das sahen nicht alle so – erst recht, nachdem die Briten für den Austritt aus der EU votierten. So nannte es etwa Deutschlands oberster Finanzaufseher Felix Hufeld damals „schwer vorstellbar“, dass der Sitz der Holding nach dem Brexit außerhalb der EU liege. Auch in Hessen sorgte Kengeters Vorgehen für Kopfschütteln: Die Opposition nahm den Börsenchef aufs Korn, von einem „Ausverkauf“ des Finanzplatzes war die Rede.