Ein Börsenchef auf Abruf

Dass Kengeter offenbar zuerst nach Berlin reiste, um für die Fusion zu werben und manche Wiesbadener Aufseher von den Verhandlungen erst aus der Zeitung erfuhren, wurde in Hessen als Affront aufgefasst. SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel warf Kengeter seinerzeit gar vor, politisch naiv gehandelt zu haben - ein Vorwurf den Kengeter kürzlich offen einräumte. Damit soll nun Schluss sein: „Unsere Kommunikation mit allen, die ein berechtigtes Interesse am Erfolg dieses Unternehmens haben“, wolle er verbessern, verspricht Kengeter. „Das haben wir gelernt.“

So gehört zu den Lektionen aus der verpatzten Börsenfusion, die Beziehungen zu den Aufsehern in Wiesbaden und dem Standort Frankfurt zu verbessern. Die Börse sei in der Mainmetropole verankert, betont er. "Wir werden am Finanzplatz sichtbarer werden."

Bei einem anderen Thema zeigt sich der Manager dagegen weniger selbstkritisch: Kengeter verteidigt seine umstrittenen Aktienkäufe, die ihn ins Visier der Staatsanwaltschaft gebracht hatten. „Insiderhandel widerspricht allem, wofür ich stehe“, sagt Kengeter. Er habe die Aktien im Rahmen eines Vergütungsprogramms erworben, das von Experten geprüft worden sei. Zudem sei der Kauf öffentlich gemacht worden. Auch müssten die Aktien bis Ende 2019 gehalten werden.

Diese Argumente hatten Kengeter und der Konzern in den vergangenen Wochen ins Feld geführt.

Allein: Ob die Staatsanwaltschaft dieser Linie folgt, ist bislang völlig offen. Noch laufen die Ermittlungen – es ist unklar, ob es zur Anklage kommt. Kengeter zeigt sich trotzdem zuversichtlich: „Ich bin sicher, dass sich die Vorwürfe nach eingehender Prüfung als unbegründet erweisen werden“.

Bis dahin bleibt Kengeter ein Börsenchef auf Abruf: Der Aufsichtsrat hat das Mandat des Managers, das im kommenden Jahr ausläuft, bislang noch nicht verlängert. Zudem haben Großaktionäre bereits signalisiert, dass sie bei einer Anklage auf eine Ablösung des Vorstandschefs drängen wollen. Längst hat Kengeter sein Schicksal nicht mehr alleine in der Hand. Auf Wunsch der Aktionäre kündigte Aufsichtsratschef Joachim Faber eine Einzelabstimmung zur Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat an.