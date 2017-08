Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Partnerschaft kostet zwei Millionen Euro jährlich

Unter Kengeter lief es besser. Kein Wunder, spielte der Heilbronner doch selbst von der E- bis zur A-Jugend Fußball. „Das ist es, was Fredi Bobic und ich gemeinsam haben“, sagte Kengeter. „Danach hörte es auf.“ Bobic stürmte lange Zeit für den VfB Stuttgart, seit vergangenem Jahr ist er Sport-Vorstand bei Eintracht Frankfurt. Kengeter arbeitete unter anderem für die Investmentbanken Goldman Sachs und UBS, seit Sommer 2015 steht er an der Spitze der Deutschen Börse.

Reibungslos lief es mit der Kombination Eintracht Frankfurt und Deutsche Börse allerdings auch unter Kengeter nicht. Als das Eintracht-Sponsoring im März 2017 zusammen mit anderen möglichen Initiativen in der Rhein-Main-Region erstmals im Vorstand der Deutschen Börse diskutiert wurde, gab es Insidern zufolge viele kritische Stimmen. Erst im zweiten Anlauf winkte das Gremium das Sponsoring dann durch.

Mit der Partnerschaft, die jährlich rund zwei Millionen Euro kosten soll, will das Unternehmen nun Boden gutmachen. Ein Plakat zeigt Börse, Bär und Adler gemeinsam unter dem Motto „Aus Frankfurt, für Frankfurt“. Der Imagefilm der Börse wird bei Heimspielen in der Commerzbank-Arena gezeigt. Und auf dem Hemdsärmel der Spieler prangt das Börsen-Logo: Die stilisierte Dax-Kurve. Die hat zwar auch Rückschläge, zeigt am Ende aber nach oben.

Ob das auch für Kengeters Karriere gilt? Sein Vertrag bei der Deutschen Börse läuft Ende März aus. Auf Fragen von Journalisten nach einer möglichen Verlängerung will der Manager am Dienstag lieber nicht eingehen. Die Spieler der Eintracht geben noch Autogramme, da verlässt der Börsenchef nach rund 45 Minuten den Platz. Von Bodyguards abgeschirmt verschwindet er in einem schwarzen Kleinbus.