 Deutsche Pfandbriefbank: HRE-Nachfolgerin steigert Gewinn

MünchenNach einem geglückten Start ins Jahr gibt sich die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) für den weiteren Verlauf optimistisch. „Die pbb bleibt in einem unverändert sehr schwierigen Zins- und Wettbewerbsumfeld auf Kurs“, erklärte Vorstandschef Andreas Arndt am Montag in München.

Der 2009 aus der notverstaatlichten Hypo Real Estate hervorgegangene Münchner Immobilienfinanzierer steigerte den Gewinn vor Steuern im ersten Quartal um gut vier Prozent auf 47 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente die pbb 38 Millionen Euro und damit ebenfalls etwas mehr als im Vorjahreszeitraum. Höheren operativen Erträgen standen dabei höhere Verwaltungsausgaben gegenüber.

An der Prognose, im Gesamtjahr vor Steuern 150 bis 170 Millionen Euro verdienen zu wollen, hielt der Vorstand fest. Das Neugeschäft soll weiterhin zwischen 10,5 und 12,5 Milliarden Euro liegen. Arndt bekräftigte die Absicht, das US-Geschäft auszubauen. Der amerikanische Markt ist nicht nur riesig, sondern gilt auch als lukrativ, weshalb es vermehrt Spezialinstitute dort hin zieht. So hat auch die Aareal Bank angekündigt, ihr Geschäft dort auszubauen.

Im ersten Quartal kamen bei der Pfandbriefbank acht Prozent des Neugeschäfts mit Immobilienfinanzierungen aus den USA. Dort ist das Haus erst seit dem zweiten Halbjahr 2016 wieder aktiv. 61 Prozent des Neugeschäfts machte die pbb im Heimatmarkt.

Hauptaktionär der Pfandbriefbank ist mit einem Fünftel der Anteile nach wie vor der Bund. Hauptgeschäft ist die Finanzierung von Gewerbeimmobilien, daneben finanziert die Bank auch öffentliche Investitionen.