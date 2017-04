Andere Banken zahlten wesentlich mehr

Verglichen mit den Strafen, die einige andere Banken für Devisenmanipulationen zahlen mussten, verlangte die Fed von der Bank aber eine überschaubare Summe, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Deutsche Bank in den Jahren zwischen 2008 und 2013 mit einem Marktanteil von um die 15 Prozent Marktführer am Devisenmarkt war. UBS, Barclays, Citigroup und JP Morgan hatten 2015 für ihre Verstöße am Devisenmarkt Strafen in Höhe von jeweils 342 Millionen Dollar aufgebrummt bekommen und damit das Zweieinhalbfache.

Für die Deutsche Bank bedeutet die Einigung mit der Fed, dass sie im Devisenskandal mit einem blauen Auge davonkommen könnte. Schließlich hatten einige anderen Behörden ihre Untersuchungen in dieser Angelegenheit bereits ohne Strafzahlungen eingestellt, etwa das US-Justizministerium. „Wir begrüßen es, dass wir diese zivilrechtlichen Angelegenheiten mit der US-Notenbank Federal Reserve beilegen konnten“, teilte die Bank mit. Mittlerweile untersucht nur noch die New Yorker Finanzaufsicht DFS den Devisenskandal.

Finanziell ist die Geldstrafe der Fed für die Deutsche Bank überschaubar. Finanzkreisen zufolge hat die Bank für diese Buße auch genug Rückstellungen gebildet, sodass das Ende des Verfahrens zu keinen zusätzlichen Belastungen führt. Peinlich für das Institut ist schon eher, dass es erneut mangelnde Kontrollen sind, die ihm zur Last gelegt werden. Bei den Ermittlungen um dubiose Aktiengeschäfte in Russland wurde die Bank beispielsweise auch wegen mangelhafter Geldwäsche-Kontrollen bestraft. Die Bank unternimmt allerdings einige Anstrengungen, um die Probleme zu verbessern. Das Ressort von Vorstandsfrau Sylvie Matherat, die für Regulierung, die Bekämpfung von Finanzkriminalität und Compliance zuständig ist, ist beispielsweise vom aktuellen Einstellungsstopp ausgenommen und soll auch in diesem Jahr weiter anwachsen.

Für die Bank besonders wichtig: Bei der Beilegung alter Rechtsfälle ist sie mit der Einigung mit der Fed wieder einen Schritt vorangekommen. Im Dezember hatte das Institut einen Streit mit dem US-Justizministerium um fragwürdige Hypotheken-Geschäfte mit einer 7,2 Milliarden Dollar schweren Strafe beigelegt. Bei den Ermittlungen wegen dubioser Aktiengeschäfte in Russland erzielte das Institut im Januar zumindest mit der britischen Finanzaufsicht FCA und der New Yorker Aufsicht DFS einen Vergleich. Die Briten erhielten 163 Millionen Pfund, die New Yorker 425 Millionen Pfund.