 Dina Powell: Ex-Trump-Beraterin geht zurück zu Goldman Sachs

Nach nur einem Jahr im Weißen Haus kehrt Dina Powell zurück zu Goldman Sachs. Dort soll sie ihre Erfahrungen aus der Zeit mit Trump nutzen.

Trumps ehemalige Strategieberaterin zieht es von Washington zurück nach New York. (Foto: Reuters) Dina Powell

New YorkEs war ein kurzer Ausflug ins Weiße Haus. Die langjährige Goldman-Sachs-Managerin Dina Powell kehrt nach einem Jahr in Washington zur New Yorker Investmentbank zurück, wie aus einer internen Memo an die Mitarbeiter hervorgeht.

Powell unterstützte Präsident Donald Trump zunächst in Wirtschaftsfragen und war zuletzt eine hochrangige Beraterin für Fragen der Nationalen Sicherheit unter General H.R. McMaster. Vor ihrem Wechsel in die Politik leitete Powell das sogenannte Impact Investing der Bank und war damit auch für Goldman Sachs Stiftung zuständig.

Powell soll künftig vor allem Goldmans Beziehungen mit Staatsfonds aus der ganzen Welt vertiefen, so könne sie auch ihre Erfahrungen aus dem Weißen Haus nutzen, hieß es in Bankenkreisen. Die 44-Jährige, die in Ägypten geboren ist und fließend arabisch spricht, wird auch ins Management Committee einziehen.

Powell hat enge Beziehungen zu Trumps Tochter Ivanka und deren Mann, Jared Kushner. Sie gilt als strategischer Kopf der dafür sorgt, dass Pläne auch tatsächlich umgesetzt werden.

Offenbar wollte sie von vorn herein nur ein Jahr in der Regierung von Donald Trump sein. Ihr letzter Tag im Weißen Haus war am 12. Januar. Ihre Familie ist erst gar nicht nach Washington gezogen, sondern in New York geblieben.

Powell hat unter Präsident George W. Bush schon einmal im Weißen Haus gearbeitet. Damals war sie unter anderem im Außenministerium für Öffentlichkeitsarbeit zuständig und beriet den Präsidenten in Personalfragen.

Nach ihrem Auszug aus dem Weißen Haus sind nun noch zwei ehemalige Goldman-Banker in zentralen Positionen der Trump-Regierung: Finanzminister Steven Mnuchin und Wirtschaftsberater Gary Cohn.