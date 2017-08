Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Meine Kampagne lief wie geschmiert“

Stefan Schabirosky Freitagabend am Hamburger Flughafen: Im Mövenpick-Restaurant wartet Versicherungskaufmann Stefan Schabirosky aufs Handelsblatt. (Foto: Thomas Tuma)

Laut seinem Buch war Stefan Schabiroskys erstes Treffen mit den DVAG-Leuten damals im Sheraton Hotel am Airport Frankfurt. In seiner Tasche steckte bereits die Präsentation zu seinem „Unternehmen Donnerwetter“. Über zehn Jahre lang hat er vorher für den Finanzdienstleister AWD gearbeitet. Jetzt will er ihn zerstören. Mit illustrer Hilfe: Laut Buch erscheint neben seinem Verbindungsmann Schneider damals zu seiner Überraschung auch Bohl persönlich (damals bereits im Vorstand der DVAG).

So beginnt jedenfalls das Buch des ehemaligen Finanzvertreters, in dem er eine gigantische und angeblich von der DVAG bezahlte Attacke auf den Konkurrenten beschreibt, wie sie die deutsche Wirtschaftsgeschichte wohl noch nicht gesehen hätte.

Carsten Maschmeyer – eine Chronik 08. Mai 1959 Carsten Maschmeyer wird in Bremen geboren.

1982 Maschmeyer bricht sein Studium an der Medizinischen Hochschule Hannover ab, nachdem er durch seine parallele Arbeit bei der Vermögensberatung OVB einen großen Teil des Unterrichts verpasst hat.

1988 Maschmeyer steigt mit 900.000 DM Anfangskapital in den AWD, den Allgemeinen Wirtschaftsdienst ein, hilft bei dessen Aufbau und übernimmt bald die Leitung des Unternehmens. Der AWD bietet Versicherungen und andere Finanzprodukte an.

1995 Stiftung Warentest warnt vor der AWD, bei der über 42 Millionen DM an Investorengeldern verschwunden sein sollen. Vor dem Entschädigungspool, den die AWD plant rät die Stiftung ebenfalls ab.

1998 Maschmeyer schaltet eine Anzeige zu Gunsten Gerhard Schröders, dem Ministerpräsidenten Niedersachsens und späteren Bundeskanzler mit dem Inhalt: „Ein Niedersachse muss Kanzler werden.“

Oktober 2000 Der AWD geht unter der Führung des Vorstandsvorsitzender Carsten Maschmeyer an die Börse. Der Wert einer Aktie liegt bei 56,01 DM.

2002 Durch die Einführung der Riesterrente erschließt sich ein neuer Markt für Finanzdienstleister wie den AWD.

2004 Ein weiteres Vorsorgeprodukte wird eingeführt, die Basisrente, oder Rürup-Rente genannt nach dem Ökonomen Bert Rürup. Dieses Produkt sollte allen Erwerbstätigen ein steuerbegünstigtes Sparen ermöglichen, wie in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes angeregt. Auch dieses Produkt wird von Finanzdienstleistern verkauft.

2005 Nach der Bundestagswahl kauft Maschmeyer Gerhard Schröder die Rechte an dessen Biografie ab.

2008 Maschmeyer verkauft den AWD an den Swiss Life-Konzern. An diesem Konzern hält der Unternehmer Anteile und wird dort Mitglied des Verwaltungsrats.

2008-2009 Maschmeyer versucht eine feindliche Übernahme des Konkurrenten MLP. Diese Übernahme scheitert.

2010 Bert Rürup und Carsten Maschmeyer gründen eine Beratungsfirma, die 2013 aufgelöst wird.

2011 Carsten Maschmeyer verringert zunächst seine Anteile an Swiss Life auf etwa drei Prozent, um sie später ganz zu veräußern.

2012 In seinem Buch „Selfmade – erfolg reich leben“ erteilt Maschmeyer dem Leser Ratschläge zu Erfolgsstrategien.

2016 In seinem neuen Werk, „Die Millionärsformel“, konzentriert sich Maschmeyer auf Konzepte zur Bildung von Vermögen.

Die DVAG und der AWD waren immer schon beinharte Konkurrenten. Die DVAG, geführt von Reinfried Pohl ebenso wie das Carsten-Maschmeyer-Baby AWD. Zwei Männer, die sich nichts schenkten. Und Schabirosky ist ein intimer Kenner des Geschäfts. Offiziell sei er bald nach dem ersten Treffen in Frankfurt als selbstständiger Berater für Vertriebscontrolling angeheuert worden, wie er nun verrät.

Mehr als eine halbe Million Euro habe er über die Jahre von seinen neuen Auftraggebern kassiert, schreibt der heute 46-Jährige. Nicht genug, wie er fand. Und hatte man sich nicht schon anfangs auf zwei Millionen Euro verständigt, wenn es ihm gelänge, den AWD wirklich zu zerstören? Den siebenstelligen „Jackpot“ habe er immer vor Augen gehabt, schreibt Schabirosky. Doch die Millionen kamen nie. Dabei zog er doch eigenem Bekunden nach alle Register der Diffamierung.

Der Vorstandsvorsitzende Carsten Maschmeyer spricht auf der Hauptversammlung des Finanzdienstleisters AWD im Juni 2005. (Foto: picture-alliance/dpa)

Die erste kritische Maschmeyer-Geschichte unterzubringen, habe noch ein Dreivierteljahr gedauert, beschreibt der Autor. Danach brachen offenkundig Dämme, wenn man Schabirosky Glauben schenkt, der sich irgendwann im Buch wundert: „Meine Kampagne lief wie geschmiert: Ich ersann wilde Verdächtigungen gegen den AWD. Von der DVAG finanzierte Juristen machten daraus wohlklingende Schriftsätze an Behörden, mit denen ich bei Journalisten hausieren ging.“ Und weiter: „Die Presse stieg auf meine Story ein. Was einige dann druckten, waren in großen Teilen bloß Verdächtigungen. Bewiesen war nichts. Hauptsache, der Ruf des AWD und der seines Gründers Carsten Maschmeyer waren ramponiert.“ Schabirosky hat auch die Mails akribisch gesammelt, die er mit Journalisten bei „ Spiegel“, „Stern“, „Süddeutscher Zeitung“ oder auch der NDR-Redaktion von Report tauschte. Alle gehörten demnach zu den Abnehmern seiner vielfach frisierten Belege, schildert er. Große Anti-Maschmeyer-Dokumentationen entstanden auf diese Weise fürs Fernsehen, ebenso ein Buch. Das Perpetuum Mobile einer heiß laufenden Mediendemokratie.

Schabiroskys Bekenntnisse sind deshalb nicht nur für die DVAG heikel. Seine „Informationen“ dienten etlichen Journalisten als Basis harter Abrechnungen mit dem ohnehin vielfach gescholtenen „Finanzhai“ aus Hannover. Man vertraute sich. Das war falsch, schreibt Schabirosky nun selbst. Aber der Betrug war so einfach. Ein Journalist erklärte ihm, für eine größere Attacke brauche man als Anlass und Grundlage eine Strafanzeige, also ließ er über eine angesehene Hamburger Kanzlei eben eine einreichen bei der Finanzaufsicht Bafin. Prompt wurde berichtet. Der AWD-Kurs sackte ab. Wieder ein Grund für Berichterstattung.