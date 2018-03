 Eidgenossen streiten um Insider-Regeln

Die Schweizer Börse stößt mit neuen Standards beim Insiderhandel auf Kritik in den eigenen Reihen. Die Gräben gehen quer durch die Banken.

ZÜRICH. Aufregung in der Alpenrepublik. Schweizer Manager sollen künftig darüber Auskunft geben, ob sie Aktien des eigenen Unternehmen ge- oder verkauft haben. Diese in der EU und USA beinahe schon selbstverständliche Regel, die anderen Aktionären Einblick darüber gibt, wie ein Manager sein eigenes Unternehmen wirklich bewertet, bringt die Schweizer derzeit ordentlich in Rage – und die Zürcher Börse in Erklärungsnöte.

Dort hatte im vergangenen Monat die Zulassungsstelle die neuen Regeln zur Offenlegungspflicht von Management-Transaktionen vorgelegt. Die Zulassungsstelle, die über jene Firmen wacht, die an der Swiss Exchange gehandelt werden, besteht aus einem 15-köpfigen Gremium mit Vertretern ausgewählter Banken und Firmen, die allesamt selbst an der Börse notiert sind. Nachdem der Entwurf des neuen Regelwerks fertig war, wurden die börsennotierten Unternehmen aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen – was sie auch eifrig taten: 46 Kommentare erreichten bis heute die Zulassungsstelle. Die Mehrzahl lehnt die neuen Regeln ab. Besonders pikant dabei: Vor allem die Unternehmen, deren Vertreter in der Zulassungsstelle selbst an dem Entwurf gearbeitet haben, verdammten ihn in ihrer anschließenden Stellungnahme in Bausch und Bogen.

Offenbar stehen die Schweizer Unternehmen beim Thema Corporate Governance mit dem einen Fuß auf dem Gas, während sie mit dem anderen kräftig bremsen. So schreibt zum Beispiel Georg Krayer, Chef des Verwaltungsrats der Bank Sarasin, dass „nicht jede ausländische Vorschrift im Rahmen des autonomen Nachvollzugs in der Schweiz eingeführt werden muss. Die Bürokratisierung des Geschäftslebens in den USA und der EU hat nicht Vorbildcharakter.“ Die Sätze dürften wie eine Ohrfeige auf Peter Merian wirken, der als Chef der Bank Sarasin auch Präsident der Börsen-Zulassungstelle ist und der an den neuen Regeln maßgeblich mitarbeitete. Merian ist nicht das einzige Opfer. Bei der UBS griff Konzernchef Peter Wuffli persönlich in die Tasten, um seinem Generaldirektor Marcel Rohner, der für UBS in der Zulassungstelle sitzt, die Meinung zu sagen.

Grundsätzliche Kritik kommt vom Schweizerischen Bankenverbband, der meint, dass die „vorgeschlagenen Offenlegungspflichten in der Sache unnötig, ihr Umfang unverhältnissmäßig und ihre Wirkung teilweise kontraproduktiv“ ist. Auch der Schweizer Unternehmerverband ist sauer: Anpassungen an internationale Entwicklungen seien immer kritisch zu hinterfragen, schreiben die Unternehmer und bemühen gar den französischen Rechtsphilosophen Montesqieu, der sich einst dafür aussprach auf jede neue Regelung zu verzichten, die nicht eindeutig notwendig ist.

Dabei ging es der Börse tatsächlich nur darum, internationale Standards auch in der Schweiz einzuführen. Manager oder ihnen nahestehende Personen, die Aktienkäufe oder –verkäufe im Wert von mindestens 100 000 Franken vornehmen, sollen dies innerhalb von 3 Tagen anzeigen. Neben der grundsätzlichen Ablehnung dieser Regel hagelt es von Seiten der Gegner Kritik an verschiedenen Details: Wer sind „nahestehende Personen? Warum ist der Schwellenwert so niedrig? Warum die Frist so kurz?

Die Börse versucht nun möglichst gelassen mit diesen Einwänden umzugehen. Der selbst zu den Gescholtenen zählende Präsident der Zulassungstelle, Merian, meint, dass es in der Natur der Sache liege, wenn „direkt Betroffene über zusätzliche Vorschriften nicht in Jubel ausbrechen“. Von einem „Schuss in den Rücken“ durch den eigenen Verwaltungsratspräsidenten bei der Bank Sarasin könne aber keine Rede sein, wiegelt er ab.

Bis zum Oktober sollen jetzt die Einwände geprüft werden. Die Börse rechnet damit, dass die neue Regel - wie auch immer sie dann aussieht – im nächsten Jahr eingeführt werden kann.