 Eigenkapitalrendite in Privatkundensparte gestiegen: Commerzbank steigert Profitabilität

Die Commerzbank hat 2004 die Profitabilität in der Privatkundensparte bereits deutlich gesteigert und will in den nächsten Jahren ohne größere Übernahmen insgesamt noch profitabler werden. Ihr einstiges Renditeziel hat die drittgrößte börsennotierte Bank Deutschlands allerdings 2004 trotz der Rückkehr in die Gewinnzone klar verfehlt.

16.02.2005 - 16:40 Uhr