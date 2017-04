Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wie wird die Wende eingeleitet?

Nicht nur das Timing der Wende ist ein Drahtseilakt für die Zentralbank. Auch die genaue Abfolge der Schritte muss sorgfältig bedacht werden. Österreichs Notenbank-Chef Ewald Nowotny sinnierte vor wenigen Wochen offen über die Möglichkeit einer Zinsanhebung noch vor dem Ende der Anleihenkäufe. Die Folge: Am Finanzmarkt wurde dies als Fingerzeig gedeutet, die EZB könnte den sogenannten Einlagensatz noch vor dem Ende der Anleihenkäufe anheben. Kräftige Rendite-Anstiege bei deutschen und französischen Staatsanleihen waren die Folge. Aktuell liegt der Einlagensatz bei minus 0,4 Prozent – Banken müssen also Strafzinsen zahlen, wenn sie über Nacht überschüssige Liquidität bei der EZB parken.

Ein derartiger Zinsschritt würde allerdings klar der aktuellen Forward Guidance widersprechen. Sie sieht vor, dass die Schlüsselzinsen noch weit über die Zeit der Anleihenkäufe hinaus auf dem aktuell tiefen Niveau oder sogar noch niedriger liegen werden. EZB-Chefvolkswirt Peter Praet hatte kürzlich auf eine „starke Logik“ hinter diesem Fahrplan verwiesen. Für National-Bank-Volkswirt Dirk Gojny steht deshalb der Pfad bereits fest: „Die EZB wird zunächst ihre Anleihenkäufe beenden und erst danach an die Zinssätze gehen, beginnend mit dem Einlagensatz.“

Die bislang von der EZB vorgegebene Reihenfolge zu ändern, birgt nach Ansicht der Volkswirte der US-Großbank Citi Gefahren. „Angesichts des aktuellen Ausblicks würde eine Veränderung der Abfolge die Glaubwürdigkeit der EZB treffen und daher die künftige Wirksamkeit der Geldpolitik“, argumentieren sie in einer Studie. Zudem könne eine Überreaktion der Märkte ausgelöst werden. Aber es gibt auch andere Stimmen: So hält DZ-Bank-Experte Reicherter den Einlagenzins als Werkzeug zur Stimulierung der Kreditvergabe nicht mehr in dem Ausmaß für notwendig. „Daher erwarten wir eine Erhöhung des Einlagesatzes auf minus 0,25 Prozent von derzeit minus 0,40 Prozent im Herbst.“