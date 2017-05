Ein möglicher Mittelweg

Klar ist: Welchen Weg die US-Bankenregulierung nimmt, wird nicht in Minneapolis oder Frankfurt entschieden, sondern in Washington. Klar ist aber auch: Zwar kann Trump per Federstrich die Überprüfung von Dodd-Frank anordnen, abgeschafft werden kann das Gesetz aber nur vom US-Kongress. Und dessen Abgeordnete stehen zunehmend unter dem Druck der amerikanischen Öffentlichkeit. So könnte am Ende ein Kompromiss stehen.

Einen Mittelweg hat etwa der Internationale Währungsfonds vorgeschlagen. Eine Überprüfung der Volcker-Regel hält der IWF für geboten. „Diese Regel lässt sich schwer durchsetzen, da es schwierig ist, zwischen Eigenhandel und Handel im Auftrag von Kunden zu unterscheiden“, sagte der Direktor für Geldpolitik und Kapitalmärkte, Tobias Adrian, der Agentur Bloomberg. „Daher ist nicht klar, wie effektiv die Regel ist.“ Der ursprünglich aus Frankfurt stammende Ökonom sieht tatsächlich Anzeichen einer Kreditklemme aufgrund der Volcker-Regel – und betont die Notwendigkeit, gerade kleinere Institute von Auflagen zu entlasten.

Gleichzeitig macht der IWF klar, dass aus seiner Sicht nicht alle Regulierung zurückgefahren werden dürfe. Im neuen „Global Financial Stability Report“ von dieser Woche betont die Washingtoner Institution, dass vieles gegen eine „umfängliche Verwässerung oder Zurückdrehung der Regulierung“ spreche. Direktor Adrian betont etwa die Bedeutung strenger Kapital- und Liquiditätsvorgaben für die Abwicklung einer Bank.

Ein solcher Mittelweg aus Deregulierung und teilweiser Beibehaltung des Dodd-Frank-Gesetzes könnte auch im Kongress auf Zustimmung stoßen. Nicht ausgeschlossen ist, dass Donald Trump dann umschwenkt.

Wie flexibel seine politischen Überzeugungen sind, zeigte sich zuletzt in der Debatte um das Freihandelsabkommen Nafta. Dessen umgehende Kündigung hatte der US-Präsident auf vielen Wahlkampf-Veranstaltungen versprochen. Doch nach einem Anruf der Regierungschefs von Kanada und Mexiko – und dem Angebot weiterer Verhandlungen – habe er es sich anders überlegte, verriet Trump jetzt in einem Interview. Ob es bei der Bankenregulierung ähnlich kommt? Bei Präsident Trump scheint alles möglich.

Mit Material von Bloomberg