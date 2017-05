Europäische Zentralbank fordert mehr Regulierung

Ob per Gesetzesänderung oder durch die Hintertür – auch auf der anderen Seite des Atlantiks äußern Notenbanker zunehmend Kritik am Kurs der US-Regierung. Am Donnerstag warnte der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Vitor Constancio, auf einer Aufsichtskonferenz in Frankfurt eindringlich vor einer globalen Finanzderegulierung. Die Tendenz, vergangene Reformen zurückzudrehen, kritisierte er laut „Börsen-Zeitung“ als „eine Art verzweifelten Versuch, zu einer alten Normalität zurückzukehren, die die Welt in die Krise geführt hat“.

Constancio, der oberste Finanzaufseher der EZB, forderte vielmehr neue Initiativen, etwa bei der Regulierung von Schattenbanken und Derivaten. Reformbedarfe bestehe auch bei der Wiederverwendung von Sicherheiten, sogenannter Collaterals: „Wir müssen das wieder auf die Agenda nehmen, auch wenn das im aktuellen Umfeld nicht einfach nicht“, so Constancio.

Eckdaten der ersten 100 Tage Trump-Präsidentschaft 23. Januar Die USA machen den angekündigten Rückzug aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP wahr. Trump unterzeichnet einen entsprechenden Erlass.

25. Januar Trump beauftragt per Erlass das Heimatschutzministerium, den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko in die Wege zu leiten.

27. Januar Trump verfügt einen 90-tägigen Einreisestopp für Menschen aus sieben islamisch geprägten Ländern. Am 3. Februar unterbindet ein Bundesrichter in Seattle das Vorhaben vorläufig.

31. Januar Trump benennt den konservativen Juristen Neil Gorsuch zum Richter am höchsten US-Gericht. Gorsuch wird am 7. April vom US-Senat bestätigt und am 10. April vereidigt.

13. Februar Der Nationale Sicherheitsberater der US-Regierung, Michael Flynn, tritt zurück. Hintergrund ist ein Gespräch mit dem russischen Botschafter noch vor Antritt der neuen Regierung.

21. Januar Die Regierung erweitert die Gruppe von Einwanderern, die festgenommen und abgeschoben werden können.

6. März Trump unterzeichnet ein neues Einreiseverbot für Menschen aus nunmehr sechs vorwiegend muslimischen Ländern. Der Irak ist nicht mehr dabei. Am 15. März stoppt unter anderen ein Bundesrichter in Hawaii das Einreiseverbot vorerst.

24. März Die Republikaner ziehen den von Trump unterstützten Gesetzentwurf für eine neue Gesundheitsversorgung kurz vor der Abstimmung im Parlament mangels Erfolgsaussichten zurück.

28. März Der Präsident unterzeichnet ein Dekret, mit dem Kernstücke der Umweltpolitik der Vorgängerregierung aufgeweicht werden sollen.

7. April Trump lässt im Bürgerkriegsland Syrien als Reaktion auf einen mutmaßlichen Giftgasangriff einen Luftwaffenstützpunkt der Armee von Präsident Baschar al-Assad bombardieren. Das belastet die Beziehungen zu Assads Verbündetem Russland.

8. April Angesichts wachsender Spannungen wegen des nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramms kündigen die USA an, Kriegsschiffe in Richtung der geteilten koreanischen Halbinsel zu schicken. Trump setzt auf die Hilfe Chinas, hat aber auch gedroht, Nordkorea notfalls im Alleingang zu stoppen.

13. April Das Pentagon bestätigt, dass US-Streitkräfte in Afghanistan eine riesige Bombe des Typs GBU-43 eingesetzt haben - auch bekannt als „Mutter aller Bomben“. Der Abwurf über der Provinz Nangarhar habe Tunnel der Terrormiliz Islamischer Staat sowie dessen Kämpfer zum Ziel gehabt.

Angesichts des Brexit besteht die reale Gefahr, dass sich Großbritannien einer Trumpschen Deregulierungsagenda anschließen könnte, um die City of London, Europas größtes Finanzzentrum, auch nach einem EU-Austritt zu stärken. „Das Letzte, was wir im Augenblick brauchen, ist eine Lockerung der Regulierung“, hatte EZB-Präsident Mario Draghi bereits im Februar gewarnt. Auch in Deutschland hat sich eine ungewöhnliche Allianz aus Bankern und Gewerkschaftern gebildet, die vor einer neuerlichen Entfesselung der globalen Finanzindustrie warnt.

Ob die Einwürfe aus „old Europe“ überhaupt im Weißen Haus ankommen, ist jedoch fraglich. Präsident Trump hat wiederholt erklärt, dass er eine „große Nummer“ anstrebe bei der Überholung der Bankenregulierung. Laut Regierungskreisen verzögert sich allerdings nun der entsprechende Bericht, wird nicht schon im Juni fertig sein, wie ursprünglich geplant. Stattdessen könnten die Ergebnisse Stück für Stück präsentiert werden.

Überraschungen sind weiter möglich: So erklärte Trump in einem Bloomberg-Interview, er erwäge, zum alten Regulierungssystem des Trennbanken-Systems des sogenannten Glass-Steagall-Gesetzes von 1933 zurückzukehren. Sollten die USA tatsächlich zur Gesetzgebung aus der Zeit der Weltwirtschaftskrise zurückkehren, steht den Banken bevor, was sie auf europäischer Ebene bislang verhindert haben: eine Aufspaltung in Kredit- und Einlagengeschäft sowie das Investmentbanking.