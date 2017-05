 Erste Group: Gewinn fällt im ersten Quartal

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Andreas Treichl Der Chef der Erste Group kämpft mit einem Gewinnrückgang. (Foto: Reuters)

WienDas österreichische Geldhaus Erste Group ist mit einem leichten Gewinnrückgang in das neue Geschäftsjahr gestartet. Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn im ersten Quartal um 4,6 Prozent auf 262,2 Millionen Euro, wie die Bank am Freitag mitteilte. Der Zinsüberschuss sei trotz eines Kreditwachstums aufgrund eines geringeren Zinsertrags auf Veranlagungen in Staatsanleihen um 3,7 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro gesunken. Das Provisionsergebnis kletterte um 3,3 Prozent auf 457,7 Millionen Euro. Die Bank sieht sich „gut ins laufende Geschäftsjahr gestartet“.

An ihren Zielen hält die Bank fest. Für die Eigenkapitalverzinsung (ROTE) werde weiterhin eine Zielgröße von mehr als zehn Prozent erwartet. Die Kosten sieht das Institut um ein bis zwei Prozent steigen, was auf regulatorische Vorgaben, Investitionen in die Digitalisierung sowie auf einen Anstieg der Risikokosten zurückzuführen sei.