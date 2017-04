„Komplexität ist das größere Risiko“

Noch nie zuvor waren die Zinsen so lange so niedrig. Wie viele Banken werden einen künftigen Zinsanstieg nicht mehr verkraften?

Das gilt hoffentlich für keine Bank. Wir versuchen das ja als Bankenaufseher frühzeitig anzugehen, am besten, bevor es auftritt. Darum haben wir gerade damit begonnen zu analysieren, wie anfällig die Banken für Zinsrisiken in ihren Anlagebüchern sind. Ich sollte hinzufügen, dass wir keinen Einblick in die Zentralbanktätigkeit der EZB haben. Vielmehr ist es einfach üblich, dass Aufseher diese Art von Risikosensitivitätsanalyse durchführen. Und der Basler Ausschuss verlangt auch, dass sie dies tun.

Dabei wird geprüft, was geschieht, wenn die Zinsen plötzlich um zwei Prozentpunkte steigen oder fallen. Werden viele Banken durchfallen?

Es geht nicht um bestehen oder durchfallen. In diesem Jahr gibt es keinen Stresstest der EBA. Wir haben uns deshalb entschieden, die Zinsrisiken selbst zu analysieren. Nicht mechanistisch, sondern sehr stark auf die einzelne Bank abgestimmt. Wir wollen der Arbeit, die wir auf Einzelbankebene geleistet haben, ein vergleichendes Element hinzufügen, um Vergleichswerte für ähnliche Banken zu erhalten. Die Resultate werden auch die Kapitalempfehlungen der Säule 2 beeinflussen, die wir für die Banken festlegen werden.

Das wird also nur Teil der freiwilligen Kapitalempfehlungen und nicht Teil der individuellen Pflichtkapitalpuffer, die Sie verordnen?

Hier gelten die Vorgaben der Europäischen Kommission, wonach wir die Kapitalzuschläge zwischen einer verpflichtenden Anforderung und einer Empfehlung aufteilen müssen. Ein Stresstest ist ein hypothetisches Szenario und gehört somit gemäß den Klarstellungen zu Kapitalanforderung und Kapitalempfehlung, die wir auf Anfrage von den Gesetzgebern erhalten haben, tatsächlich in die Empfehlungen. Außerdem erwarten wir beim Ergebnis, dass mehr qualitative Maßnahmen erforderlich sein werden, die schwer in eine bestimmte Kapitalquote zu übersetzen sind.

Wir haben bereits über zu hohe Kosten und zu niedrige Gewinne gesprochen, könnte eine Konsolidierung des europäischen Bankenmarkts ein Teil der Lösung sein?

Auf jeden Fall. Konsolidierung ist absolut notwendig, und je schneller sie kommt, desto besser.

Gilt das auch für grenzüberschreitende Zusammenschlüsse?

Die Marktteilnehmer erwarten das. Mit der Bankenunion haben wir einen paneuropäischen Markt geschaffen, insofern wären paneuropäische Geldhäuser ein logischer Schritt. Aber natürlich kann es auch auf nationaler Ebene sinnvolle Fusionen oder Übernahmen geben. Die Entscheidung darüber welche Zusammenschlüsse sinnvoll sind, sollten aber nicht die Aufseher treffen, sondern erst einmal der Markt und die Investoren. Dann würden wir als Kontrolleure jedes Vorhaben auf Herz und Nieren prüfen und festlegen, welche Bedingungen wir an spezifische Fusionen knüpfen, damit die neuen Unternehmen von Anfang an stark sind.

Aber bräuchte der Markt nicht erst einmal ein Signal von den Aufsehern, dass sie keine Bedenken gegen noch größere Banken hegen?

Natürlich sollten wir keine neuen Banken schaffen, die so groß sind, dass sie im Fall einer akuten Krise vom Staat gerettet werden müssen. Aber die schiere Größe bereitet mir nicht die größte Sorge. Komplexität ist meiner Meinung nach das höhere Risiko. Die Zusammenschlüsse müssen sinnvoll sein, und die neue Bank muss vom ersten Tag an stabil und sicher sein. Was wir nicht wollen, sind Fusionen schwacher Institute. Das würde das neue Unternehmen nicht stärker machen. Aus zwei hässlichen Entlein wird kein schöner Schwan. Was das angeht, werden wir sehr wachsam sein.

Wie wachsam sind Sie derzeit, wenn es um das Thema Deregulierung der Finanzbranche geht?

Natürlich müssen wir aufpassen. Es gibt einige Menschen, die glauben, dass höhere Kapitalanforderungen die Banken hindern, mehr Kredite zu vergeben. Ich bin dagegen davon überzeugt, dass nur gut kapitalisierte Banken in der Lage sind, die Wirtschaft nachhaltig über den Konjunkturzyklus hinweg mit Krediten zu stützen. Deshalb waren die eingeleiteten Reformen sinnvoll, deren Umsetzung sich ja noch bis 2019 hinzieht. Eine Aufweichung wäre aus meiner Sicht ein falscher Schritt.

Der neue US-Präsident hat eine deutliche Deregulierung der Finanzbranche angekündigt. Sobald er Vertraute in den wichtigsten US-Behörden ernannt hat, könnten sie Druck auf internationale Regulierungsgremien wie den Basler Ausschuss ausüben, oder?

Ich habe natürlich keine Kristallkugel, aber ich wäre skeptisch, was Ihre Befürchtungen angeht.

Aber Amerikaner und Europäer haben sich doch bei den Verhandlungen über die Vollendung der neuen Bankenregeln zerstritten. Lässt sich das Reformprojekt überhaupt noch retten?

Ich bin optimistisch, dass wir zu einer Einigung kommen. Wir haben bereits einen großen Teil der Arbeit erledigt und sind sehr nahe an einem Kompromiss. Ich bin sehr zuversichtlich, dass diese Fortschritte nicht verloren gehen werden. Größere Sorge bereiten mir mögliche Änderungen bei den europäischen Eigenkapitalregeln CRD IV und CRR.

Warum?

Einige der derzeitigen Vorschläge würden den Entscheidungsspielraum der Aufseher einschränken, zum Beispiel wenn es um die Details der Säule-2-Kapitalanforderungen an die Banken geht.

Mit Säule 2 sind zusätzliche Kapitalpuffer gemeint, zu denen die EZB Banken wegen spezifischer Risiken individuell verpflichten kann.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir entscheiden können oder sollten, wie viele Basispunkte zusätzliches Kapital den einzelnen Risikokategorien zugewiesen werden sollten. Wenn wir eines aus der Finanzkrise gelernt haben, dann das: Risiken hängen zusammen und beeinflussen sich gegenseitig.

Ihre Amtszeit als erste Leiterin der Bankenaufsicht bei der EZB läuft bis Ende des kommenden Jahres, können Sie schon ein Fazit ziehen?

Die wichtigste Lehre lautet für mich, dass es wirklich eine hervorragende Idee war, eine Bankenunion mit einheitlicher Aufsicht über die großen Geldhäuser in der Eurozone zu schaffen. EZB-Mitarbeiter und nationale Aufseher arbeiten gemeinsam besser. Auch der Aufbau der Einheitlichen Abwicklungsbehörde in Brüssel war ein sehr sinnvoller Schritt. Unglücklicherweise fehlt mit der gemeinsamen Einlagensicherung noch ein Pfeiler der Bankenunion. Dieser Schritt muss folgen.

Aber gerade Deutschland fürchtet dadurch eine Vergemeinschaftung von Risiken. Das Programm ist alles andere als populär.

Ich weiß, aber die Maßnahmen sind nötig. Das Programm zur Risikoreduzierung, das mit der gemeinsamen Einlagensicherung verbunden ist, sollte sobald wie möglich starten. Denn am Ende würden alle von der Vollendung der Bankenunion profitieren, die Banken, die Bürger und die gesamte Wirtschaft.

War es denn auch eine so gute Idee, die einheitliche Bankenaufsicht unter dem Dach der EZB anzusiedeln? Drohen zwischen Geldpolitik und der Stabilitätssicherung des Bankensektors nicht zu viele Interessenskonflikte?

Ich weiß, dass das in Deutschland eine weit verbreitete Ansicht ist, aber auch in meiner früheren Rolle in Frankreich war ich immer eine absolut unabhängige Bankenaufseherin innerhalb einer Notenbank. Bei der EZB haben wir sehr strenge Regeln für die Trennung zwischen Geldpolitik und Aufsicht, und bislang habe ich noch keine Interessenskonflikte erlebt. Wir tun einfach, was wir tun müssen.

Es geht ja nicht nur um Interessenskonflikte. Der Europäische Rechnungshof beklagt, dass ihm die EZB nicht alle Dokumente zur Verfügung gestellt hat, um die Effizienz der Bankenaufsicht zu prüfen.

Die gleiche Diskussion würden wir auch führen, wenn die einheitliche Bankenaufsicht nicht unter dem Dach der EZB angesiedelt wäre. Wir suchen nach Wegen, dem Rechnungshof die nötigen Informationen zur Verfügung zu stellen, ohne gegen unsere Verschwiegenheitspflicht zu verstoßen. Wir tun dabei was wir können, zum Beispiel in dem wir Dokumente anonymisieren, bevor wir sie weitergeben. Aber wir müssen uns an die Vorschriften halten, die wir übrigens nicht selbst geschaffen haben. Im Moment läuft gerade eine neue Prüfung, und ich glaube inzwischen verstehen beide Seiten die relevanten Regeln besser.

Berücksichtigen Sie denn die Empfehlungen des Rechnungshofs, zum Beispiel was die Zusammensetzung der Überwachungsteams angeht? Da kritisierte der Rechnungshof, dass sich die EZB zu stark auf die Aufseher der nationalen Behörden verlässt und die meisten Überwachungsteams noch immer von Inspektoren aus dem Heimatland der entsprechenden Bank geführt werden.

Aus unserer Sicht wäre es sehr schön, wenn Aufseher aus einem Land in die Banken anderer Länder gehen würden und umgekehrt. Diesen Ansatz haben wir bei der EZB von Anfang an verfolgt: Die Leiter der gemeinsamen Aufsichtsteams haben nicht dieselbe Nationalität wie die Banken, die sie beaufsichtigen. Aber das ist bei Vor-Ort-Prüfungen nicht so einfach. Einige Banken würden gar nicht akzeptieren, dass die Prüfungen in Englisch durchgeführt werden. Dazu kommt, dass nicht alle nationalen Prüfer gänzlich in Englisch arbeiten können und/oder bereit sind, in einem anderen Land eingesetzt zu werden. Aber wir unternehmen Schritte, um die Job-Beschreibung für neu ernannte Prüfer dahingehend zu verändern, dass gute Englischkenntnisse jetzt Pflicht sind und ein möglicher Einsatz in anderen Ländern des Eurogebiets eine Option ist. Wir versuchen also, die Dinge voranzubringen.