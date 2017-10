 EU-Kommission leitet Untersuchung ein: Behindern Banken die Fintechs?

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

PayPal Das Hauptquartier von Paypal in San Jose, Kalifornien. Start Ups wie Paypal machen den etablierten Banken immer stärkere Konkurrenz. Ob einige Banken dabei manchmal auch mit unlauteren Mitteln zurückschlagen, will die EU-Kommission jetzt prüfen. (Foto: AP)

BrüsselDie Europäische Kommission ist nach eigenen Angaben dem Verdacht von Wettbewerbsverstößen bei Banken im Umgang mit anderen Finanzfirmen nachgegangen. Am 3. Oktober seien in einigen europäischen Ländern unangekündigte Durchsuchungen durchgeführt worden, teilte die EU-Kommission am Freitag mit.

Es gehe darum, dass die Geldhäuser Rivalen den rechtmäßigen Online-Zugang zu Konto-Informationen von Kunden vorenthalten haben könnten. Die Kommission nannte keine Namen von betroffenen Unternehmen. Fintech-Unternehmen hatten sich darüber beschwert, dass Banken ihnen den für ihre Dienste notwendigen Zugang zu Kundendaten verweigern.

Sogenannte Fintechs bieten Dienstleistungen wie Banken an, nur oft preisgünstiger oder manchmal einfach besser und schneller. Sie greifen sich dabei zunächst die Bereiche an, bei denen die Geldinstitute die größten Gewinnspannen haben, zum Beispiel den internationalen Geldtransfer, Kontoführung, Vermögensverwaltung, Wertpapierhandel, Zahlungsverkehr. Bekannte Fintechs sind Paypal, Transferwise oder Brokerhäuser wie eTrade. Gleichzeitig kreieren Start-Ups teilweise neue Geschäftsfelder wie die Vergabe von Kleinkrediten von Privat zu Privat.

Der Streit zwischen den beiden Lagern dreht sich vor allem um Datenschutz und Wettbewerbsverzerrung. Während die Banken den Schutz der Privatsphäre ihrer Kunden anführen, wenn sie den Online-Zugang von Fintechs zu bestimmten Daten verwehren, sehen die Fintechs hier nur ein vorgeschobenes Scheinargument, um das bestehende Geschäft zu schützen. Anfang 2018 soll eine neue EU-Richtlinie für Zahlungsdienste („PSD2“) in Kraft treten, die auch die Fragen des Online-Datenzugangs verbindlich regeln soll.

Bei vorläufigen Untersuchungen der Kommission wird ersten Verdachtsmomenten nachgegangen. Ob die Kommission im Anschluss daran auch formal Vorwürfe erhebt, ist in diesem Stadium offen.