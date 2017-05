 Euro-Clearing : EU-Kommission prüft Optionen in London

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Brexit Der Brexit hat auch große Folgen für die britische Wirtschaft. (Foto: Reuters)

BrüsselDie EU-Kommission hat noch keine Entscheidung zum Umgang mit der Abwicklung von Euro-Derivaten in London nach dem Brexit getroffen. Derzeit würden drei Optionen geprüft, sagte am Donnerstag der für den Finanzmarkt zuständige Vizepräsident der Brüsseler Behörde, Valdis Dombrovskis, bei der Vorstellung vereinfachter Aufsichtsregeln für den Derivatemarkt.

Zu den Optionen zählte er auch die umstrittene Verlagerung des sogenannten Clearing von Derivaten aus London in ein EU-Land nach dem britischen EU-Austritt. Als die beiden weiteren Möglichkeiten nannte er die Anerkennung britischer Aufsichtsregeln als gleichwertig zu jenen der EU sowie das Zugriffsrecht von EU-Aufsehern auf die Abwicklungsgeschäfte bei in Euro ausgegeben Derivaten in London. „Zu diesem Zeitpunkt springen wir nicht zu Ergebnissen“, sagte Dombrovskis.

Derzeit werden die meisten Euro-Geschäfte über das Londoner Clearinghaus LCH.Clearnet abgewickelt, eine Tochter der Londoner Börse LSE.