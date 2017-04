 Europas Investmentbanken: Marktanteile gehen weiter an US-Konkurrenz

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

New YorkBarclays, Deutsche Bank und UBS legen in dieser Woche ihre Ergebnisse für das erste Quartal vor. Analysten gehen davon aus, dass ihre Erträge im Handel mit Festverzinslichen weniger gestiegen sind als bei ihren fünf größten US-Wettbewerbern, die zusammen ein Plus von 24 Prozent vorzeigen konnten. Und während die US-Banken im Aktienhandel einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr erreichten, wird bei den Europäern ein allgemeiner Rückgang erwartet.

Wenn sich die Prognosen bewahrheiten, wäre das eine Fortsetzung des Trends aus 2016, als der Marktanteil großer europäischer Banken in den Handelsbereichen auf das geringste Niveau seit der Finanzkrise geschrumpft war. Jedoch dürfte der Terrainverlust nicht so schlimm sein wie im vierten Quartal, als die US-Banken von einem Anziehen der Markt-Aktivität profitierten, während die europäischen Banken unter Rechtskosten früherer Verfehlungen ächzten.

Deutsche Banken im Strudel der Finanzkrise BayernLB Die Landesbank hatte sich im Zuge der US-Hypothekenkrise verspekuliert und musste mit Notkrediten von zehn Milliarden Euro gestützt werden. Die EU-Kommission verordnete eine radikale Schrumpfkur mit Halbierung der Bilanzsumme. Für das vergangene Jahr konnte die BayernLB wieder einen Nettogewinn von 545 Millionen Euro vermelden - zehn Prozent mehr als im Vorjahr.

Commerzbank Die zweitgrößte deutsche Privatbank geriet nach der riskanten Übernahme der Dresdner Bank mitten in der Finanzkrise in Turbulenzen. Der Staat sprang ein. Die direkten Staatshilfen haben die Frankfurter vor einigen Jahren zurückgezahlt. Der Bund ist mit rund 15 Prozent aber weiterhin größter Einzelaktionär der Commerzbank.

HRE Der Immobilienfinanzierer Hypo Real Estate war im Jahr 2008 fast kollabiert und musste mit staatlichen Milliardenhilfen aufgefangen werden, um den Finanzplatz Deutschland nicht zu gefährden. Ein Jahr später wurde die Bank notverstaatlicht. Die Altlasten wurden 2010 in eine Abwicklungsanstalt ausgelagert, die weiter im Staatsbesitz ist. Die profitable Kernbank Deutsche Pfandbriefbank kam 2015 an die Börse, doch blieb der Bund Großaktionär.

HSH Nordbank Die Landesbank geriet 2008 in den Strudel der Finanzkrise und musste von den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein gerettet werden. Im Gegenzug für die Genehmigung milliardenschwerer Ländergarantien setzte die EU-Kommission den Verkauf des Instituts bis 2018 durch.

IKB Die IKB Deutsche Industriebank war eines der ersten Opfer der Krise. Sie verspekulierte sich mit US-Hypotheken und wurde 2007 von der staatlichen Förderbank KfW, dem Bund und anderen Banken mit Milliarden gerettet. 2008 übernahm der US-Finanzinvestor Lone Star die Mehrheit an der IKB.

LBBW Die Eigner - das Land Baden-Württemberg, die Sparkassen im Südwesten und die Stadt Stuttgart - stützten das Institut 2009 mit einer milliardenschweren Kapitalspritze und Bürgschaften. Als Auflage für die Hilfen verordnete die EU der Bank eine Schrumpfkur und einen strengen Sparkurs. Inzwischen ist das Institut wieder auf Kurs.

SachsenLB Das Institut stand im Sommer 2007 wegen fragwürdiger Kreditgeschäfte in Milliardenhöhe am Rand des Abgrunds. Die Bank wurde an die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) notverkauft.

WestLB Die einst größte deutsche Landesbank ist mittlerweile Geschichte. Das Institut war durch Fehlspekulationen tief in die roten Zahlen gerutscht und musste von ihren Eigentümern - dem Land NRW und den Sparkassen - mit Milliarden gestützt werden. Im Gegenzug verlangten die EU-Wettbewerbshüter eine Zerschlagung. Mitte 2012 wurde der Düsseldorfer Konzern aufgespalten. Das Sparkassengeschäft übernahm die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

„Starke Marktanteilsgewinne im Investmentbanking und Handel“ bedeuten, dass die Bewertungsprämien der US-Banken gerechtfertigt sind, schrieben Analysten der Macquarie Group Anfang des Monats in einer Einschätzung. Die Deregulierung in den USA stelle für die europäischen Banken eher eine Bedrohung als eine Chance dar.

Credit Suisse wird den Prognosen zufolge ein Sonderfall sein. Sie wird sich vom ersten Quartal letzten Jahres erholt haben, als sie überraschend Abschreibungen in Höhe von mehr als 400 Millionen Dollar auf notleidende Anleihen und andere festverzinsliche Aktiva vornehmen musste.