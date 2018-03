Ex-Deutsche-Bank-Vorstandsvorsitzender Jürgen Fitschen soll Vonovia-Aufsichtsratschef werden

Jürgen Fitschen soll den Aufsichtsrat des Dax-Konzerns Vonovia leiten. Der frühere Co-Chef der Deutschen Bank dürfte das Amt im Mai antreten.

DüsseldorfDer frühere Co-Chef der Deutschen Bank Jürgen Fitschen hat eine neue Aufgabe gefunden. Wie der Immobilienkonzern Vonovia am Montag mitteilte, habe der Aufsichtsrat des Dax-Unternehmens einstimmig beschlossen, den 69-Jährigen als neues Mitglied des Aufsichtsrats vorzuschlagen. Direkt im Anschluss an die Wahl am 9. Mai solle er vom Aufsichtsrat zum Vorsitzenden gewählt werden.

Der bisherige Aufsichtsratschef Edgar Ernst, der den kürzlich zurückgetretenen Wulf Bernotat ersetzt hatte, wird sein Amt aufgeben. Er wolle auf der Hauptversammlung am 9. Mai aber als normales Mitglied für den Aufsichtsrat kandidieren, erklärte Vonovia.

Ernst zeigte sich erfreut darüber, Fitschen für das Amt gewonnen zu haben: „Er verfügt über weit reichende internationale Erfahrung, herausragende Managementfähigkeiten und ein exzellentes Verständnis für politische Zusammenhänge.“ Darüber hinaus bringe er ein tiefgreifendes Verständnis dafür mit, dass Wohnen ein Grundbedürfnis für die Menschen sei.

Fitschen kam 1987 zur Deutschen Bank und leitete gemeinsam mit Anshu Jain von Juni 2012 bis Mai 2016 Deutschlands größtes Geldhaus. Mittlerweile ist er Senior Advisor der Bank, ist Aufsichtsratsvorsitzender des Handelsunternehmens Ceconomy und sitzt im Verwaltungsrat von Kühne & Nagel in der Schweiz.