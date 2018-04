EZB-Prüfung Ausstieg aus dem Handelsgeschäft – das steckt hinter der Proberechnung der Deutschen Bank

Die EZB lässt die Deutsche Bank prüfen, was passiert, wenn sie ihr Handelsgeschäft aufgibt. Für die Zentralbank ist das noch Neuland.

Deutschlands größtes Geldhaus berechnet derzeit, was die Abwicklung des Handelsgeschäfts kosten würde. (Foto: Reuters) Deutsche Bank

FrankfurtWas kostet die Deutsche Bank ein Ausstieg aus dem Handelsgeschäft? Angesichts der hartnäckig niedrigen Profitabilität der Kapitalmarktsparte der Bank ist das ein Thema, das nicht nur Investoren, sondern auch Bankenaufseher zu beschäftigen scheint.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat vor ein paar Monaten die Deutsche Bank gebeten, das einmal durchzurechnen. Es ist Finanzkreisen zufolge das erste Mal, dass die EZB-Bankenaufseher so etwas prüfen lassen.

„In einer rein analytischen Übung rechnen wir für die EZB durch, welche Effekte es hätte, wenn wir in unserem Handelsgeschäft kein Neugeschäft mehr machen würden“, sagte Finanzvorstand James von Moltke dem Handelsblatt. „Es geht um einen – theoretischen – geordneten Rückzug, also kein Neugeschäft, aber auch keine Notverkäufe oder einen beschleunigten Abbau“, so von Moltke. Zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ über die Szenario-Rechnung berichtet.

In anderen Ländern sind solche Proberechnungen seit vielen Jahren üblich, etwa in der Schweiz, in den USA oder Großbritannien. „Auch wir haben solche Übungen bereits für andere Aufsichtsbehörden durchgeführt“, so der Finanzvorstand. Im vergangenen Jahr etwa zählte die Deutsche Bank Finanzkreisen zufolge zu den Instituten, die so eine Analyse für die britischen Aufseher durchführen mussten. Die EZB konnte das Geschehen damals auch mitbeobachten und arbeitete mit den britischen Behörden zusammen.

Aus Sicht von Finanzvorstand von Moltke ist es daher nicht weiter erstaunlich, dass die EZB ausgerechnet mit der Deutschen Bank beginnt. „Wir sind eine natürliche Wahl für eine solche Trockenübung in Europa, weil unser Kapitalmarktgeschäft besonders groß ist und weil wir ja schon in anderen Ländern damit Erfahrung gemacht haben“, sagte von Moltke.

Die EZB habe mit der Deutschen Bank eine erfahrene Bank, mit der sie das einmal durchexerzieren könne. Dabei wird es nicht bleiben: „Ähnliche Prüfungen wird die EZB unseres Wissens zufolge dann auch mit anderen Banken durchführen, die ein großes Kapitalmarktgeschäft haben“, so der Deutsche-Bank-Manager. Von Moltke fügte hinzu, dass die EZB-Prüfung vom Umfang her breiter sein werde als das, was die Bank für britische und amerikanische Aufseher durchkalkuliert hat.

Für die europäischen Bankenaufseher mag die Deutsche Bank das ideale Versuchskaninchen sein. Dennoch hat es Symbolkraft, dass die Aufseher mit dem größten deutschen Kreditinstitut beginnen. Schließlich üben die europäischen Behörden nach Handelsblatt-Informationen seit mindestens zwei Jahren Druck auf das Institut aus, seine Investmentbanking-Aktivitäten zu verringern, insbesondere in den USA. Dadurch wirkt die Übung nun wie ein Wink mit dem Zaunpfahl.

Die EZB und die Deutsche Bank sehen das allerdings anders. „Mit dieser analytischen Übung ist keinerlei Aufforderung der EZB verbunden, unser Handelsgeschäft zu schrumpfen. Das hat die EZB auch in ihrer öffentlichen Aussage klar gemacht“, betonte von Moltke.

Eine Sprecherin der EZB wollte sich zwar nicht konkret zum Fall der Deutschen Bank äußern, sagte aber allgemein: „Es gibt generell unterschiedliche Übungen wie Sanierungspläne, die die Bankenaufsicht von den Banken verlangt. Die EZB interveniert aber in keinem Fall in Entscheidungen über die Geschäftsmodelle von Banken.“