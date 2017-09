 Falcon: Schweizer Privatbank wechselt Führung aus

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Falcon Die Schweizer Privatbank ist in den milliardenschweren Korruptionsskandal rund um den malaysischen Staatsfonds 1MDB verwickelt. (Foto: Reuters)

ZürichBei der Schweizer Privatbank Falcon kommt es Insidern zufolge zu einem Wechsel an der Spitze. Der Chef des Instituts aus Zürich, Walter Berchtold, sei zurückgetreten, wie zwei mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur am Mittwoch sagten. Zu seinem Nachfolger sei Martin Keller ernannt worden. Auch Verwaltungsratspräsident Christian Wenger habe seinen Rücktritt angekündigt. Ein Nachfolger für Wenger sei noch nicht bestimmt worden.

Auf der Falcon-Internetseite wird Keller bereits als Chef genannt. Falcon ist in den milliardenschweren Korruptionsskandal rund um den malaysischen Staatsfonds 1MDB verwickelt. Vor knapp einem Jahr hatte die Zentralbank in Singapur deswegen die Schließung der Falcon-Niederlassung in dem Stadtstaat angeordnet. Falcon gehört der International Petroleum Investment Company (IPIC) aus Abu Dhabi.