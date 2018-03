 Fast alle deutschen Geldhäuser in New York haben Kreditrisiken abgebaut: Banken richten US-Geschäft neu aus

Als Joachim Döpp vor zwei Jahren in die USA zog, hatte sein Arbeitgeber, die Commerzbank, dort Kredite in Höhe von 50 Mrd. $ ausstehen. Diese Zahl hat Döpp, als General Manager verantwortlich für das US-Geschäft, halbiert. „Wir haben unsere Risiken drastisch zurückgefahren“, erklärt er. Gleichzeitig ging die Zahl der Mitarbeiter um 20 % zurück auf rund 400.

NEW YORK. Ähnliches wie die Commerzbank haben fast alle Niederlassungen deutscher Banken in New York hinter sich. „Fast jede deutsche Bank hat ihre Konzernstrategie überprüft, und das hat enorme Folgen für die Auslandstöchter“, sagt Stephan Otto, Leiter der Sparte Finanzinstitutionen im New Yorker Büro der Unternehmensberatung Droege. Bei einer Droege- Umfrage zur strategischen Ausrichtung erklärten kürzlich acht von elf befragten deutschen Banken in New York, dass bei ihnen ein „massiver Strategiewechsel“ entweder bereits stattfand oder bevorsteht.

Der Trend für die meisten US-Töchter lautet: weniger Mitarbeiter, weniger Kapitaleinsatz, weniger Risiken – und höhere Renditen. Zwar trafen die betrügerischen Pleiten des Energiekonzerns Enron und des Telekomriesen Worldcom einige deutsche Kreditgeber hart. Gleichzeitig belastete die Börsenflaute von 2000 bis Anfang 2003 die Einnahmen im Kapitalmarktgeschäft. Doch inzwischen greift die Restrukturierung.

So betont Commerzbank-Manager Döpp, dass der Vorsteuergewinn der US-Niederlassung 2003 trotz des halbierten Kreditvolumens mit über 200 Mill. $ höher war als 2001. Die Eigenkapitalrendite kletterte auf über 20 % vor Steuern. Eine Mitarbeiterin der Allianz-Tochter Dresdner Kleinwort Wasserstein in New York berichtet: „Wir haben 2003 gut verdient und stellen inzwischen ganz vereinzelt wieder Mitarbeiter ein, nachdem wir rund 40 % der Beschäftigten verloren haben.“

Am weitesten mit der strategischen Neuausrichtung ist die Deutsche Bank, die ihren Umbau weitgehend abgeschlossen hat. Aus der Finanzierung mittelgroßer Firmen zog sich das mit Abstand am stärksten in den USA engagierte deutsche Kreditinstitut zurück. Abgestoßen wurden auch die Sparten passive Vermögensverwaltung und Wertpapierverwahrung. Im Investment-Banking baute die Bank dagegen Sparten gezielt aus.

Auch die Hypo-Vereinsbank und die Dresdner Bank fuhren ihre US-Kredite zurück. Derweil arbeiten die großen Landesbanken noch alte Kreditlasten ab. Einige kleinere Landesbanken haben indes kaum Aufräumbedarf. „Die Landesbank Hessen-Thüringen und die Landesbank Baden-Württemberg haben mehr Disziplin gezeigt als andere, und das zahlt sich offenbar aus“, sagt ein deutscher Immobilienunternehmer, der in Manhattan mehrere Großprojekte betreibt.