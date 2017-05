Aufseher greift bei Basiskonten ein

Zugleich beobachtet die Bafin, ob die Banken mit einem schnellen Zinsanstieg zurechtkämen. Sollten die Zinsen plötzlich um 200 Basispunkte nach oben schnellen, würden mehr als die Hälfte der Geldhäuser die Grenzwerte der Aufseher reißen, sagte Bankenaufseher Raimund Röseler. „Für alle Banken, die erhöhte Zinsänderungsrisiken haben, werden wir auch Kapitalzuschläge verlangen“, sagte er.

An einer Stelle hat die Finanzaufsicht aber eingegriffen: So hat sie in 110 Fällen durchgesetzt, dass Geldhäuser ein Basiskonto für Kunden einrichten. 17 mal habe die Bafin das förmlich anordnen müssen, in anderen Fällen hätten die Institute nach der Anhörung reagiert, sagte Béatrice Freiwald, die als Exekutivdirektorin für Innere Verwaltung und Recht zuständig ist. Mit zehn Geldhäusern hat die Bafin wegen deren Preismodellen, die nicht den gesetzlichen Vorgaben folgten, zu Basiskonten auch direkt gesprochen. Die meisten hätten die Argumente der Bafin aufgegriffen.

Seit knapp einem Jahr hat jeder in Deutschland Anspruch auf ein Girokonto. Die Banken müssen daher jedem auf Wunsch ein so genanntes Basiskonto auf Guthabenbasis einrichten. Das Konto kann also nicht überzogen werden. Die Gebühren sollen „angemessen“ sein. Auch Verbraucherschützer haben Basiskonten im Blick: Die Verbraucherzentrale Bundesverband hat im März gegen die Deutsche Bank, die Postbank und die Sparkasse Holstein Klagen eingereicht. Deren Entgelte für Basiskonten sind auch Sicht der Verbraucherschützer unangemessen hoch.

Filialsterben der Banken (2010 bis 2015) Sparkassen Zahl der Filialen (Ende 2010): 13.025 Zahl der Filialen (Ende 2013): 12.323 Zahl der Filialen (Ende 2015): 11.459 Veränderung 2015 vs. 2010: -12 Prozent Quelle: Bundesbank

Volksbanken/Raiffeisenbanken Zahl der Filialen (Ende 2010): 11.830 Zahl der Filialen (Ende 2013): 11.335 Zahl der Filialen (Ende 2015): 10.630 Veränderung 2015 vs. 2010: -10,1 Prozent

Großbanken Zahl der Filialen (Ende 2010): 8.132 Zahl der Filialen (Ende 2013): 7.610 Zahl der Filialen (Ende 2015): 7.240 Veränderung 2015 vs. 2010: -11 Prozent

Regional- und Kreditbanken Zahl der Filialen (Ende 2010): 2.604 Zahl der Filialen (Ende 2013): 2.424 Zahl der Filialen (Ende 2015): 2.340 Veränderung 2015 vs. 2010: -10 Prozent

Die Zahl der Banken, die die Bafin beaufsichtigt, könnte bald noch weiter steigen. Zum einen versuchen zunehmend junge Finanz-Start-ups, auch „Fintechs“ genannt, eine Banklizenz zu erhalten. Zum anderen dürften einige Banken im Zuge des britischen EU-Austritts von London nach Frankfurt ziehen oder zumindest in Frankfurt größere Standorte eröffnen. „Wir haben mit mehr als 20 Instituten gesprochen. Eine zweistellige Zahl von Banken hat in Aussicht gestellt, dass sie sich für Frankfurt entscheiden“, sagte Röseler. Die Vorbereitung ihrer Anträge laufe.

„Wir sind zufrieden mit dem Echo“, so Hufeld. Bei größeren Spielern sehe er die Tendenz, dass diese sich an zwei bis drei Standorten in der EU niederlassen wollen. „Frankfurt spielt eine herausgehobene Rolle.“