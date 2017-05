Bafin-Chef Hufeld Die Finanzaufsicht will die Regeln für kleinere Banken in Deutschland vereinfachen. (Foto: Reuters)

FrankfurtDie deutsche Finanzaufsicht Bafin will weniger strenge Regeln für kleine Geldhäuser. „Wir haben ein Maß an Regulierung erreicht, das kleinere Banken über Gebühr und – mit Blick auf ihr Risikoprofil – unnötig belastet“, sagte Bafin-Präsident Felix Hufeld am Dienstag. „Das sollten wir ändern – ohne allerdings Abstriche bei der Stabilität zu machen.“

Alle Kreditinstitute, auch kleine, müssten mit ausreichend Eigenkapital und Liquidität ausgestattet sein, so Hufeld. Dennoch stelle sich die Frage, für welche unter ihnen eingeschränkte Regeln gelten könnten – zum Beispiel mit Blick auf Eigenkapitalanforderungen. Die bisherigen Vorschläge der EU-Kommission gehen der Bafin dabei nicht weit genug. Sie will gemeinsam mit der Bundesbank, dem Bundesfinanzministerium und der deutschen Kreditwirtschaft in etwa einem Monat einen Vorschlag für entsprechende Erleichterungen vorlegen.

Nirgendwo sonst in der EU gibt es so viele kleine Kreditinstitute wie in Deutschland. So sind als regionale Geldhäuser allein knapp 400 Sparkassen und fast 1000 Volks- und Raiffeisenbanken aktiv – teils mit weniger als 50 Mitarbeitern. Auch Banklobbyisten sind seit längerem dafür, kleine Häuser weniger hart anzufassen.

Hufeld verteidigte zudem die Banken, die in letzter Zeit Gebühren für Bankdienstleistungen eingeführt oder erhöht haben. „Wer Kunde einer gesunden Bank oder Sparkasse sein will, muss akzeptieren, dass das Institut aufwandsgerechte Preise verlangt und neue Ertragsquellen erschließt, wenn alte versiegen.“ Sobald der konjunkturelle Rückenwind abflaue, „könnte der Druck auf die Institute noch einmal deutlich steigen“.

Zahlreiche Sparkassen, private und genossenschaftlichen Banken haben in den vergangenen Monaten die Preise für die Kontoführung angehoben und teils Preise für einzelne Dienstleistungen erstmals eingeführt – bis hin zu Gebühren für Barabhebungen am Geldautomaten.

Die Bafin fordere aber keine höheren Gebühren, betonte Hufeld, sondern stabile Geschäftsmodelle. Schließlich müssten die Kreditinstitute damit rechnen, dass angesichts der Niedrigzinsen in der Euro-Zone ihre „Zinsüberschüsse in erklecklicher Form abschmelzen“. Darauf müssten Banken reagieren, unter Umständen auch durch höhere Gebühren. Die Aufseher würden mit Sorge beobachten, ob Banken schnell genug reagieren würden.