Finanzaufsicht Bafin-Chef Hufeld gegen Verkaufsverbot für Lebensversicherungsbestände

Der Chef der deutschen Finanzaufsicht Bafin, Felix Hufeld, sieht „keinen Grund“, den Verkauf von Lebensversicherungsbeständen zu verbieten.

MünchenDer oberste deutsche Finanzaufseher Felix Hufeld hält nichts davon, den Verkauf von Lebensversicherungsbeständen an Abwickler zu verbieten. Politiker und die Gewerkschaft hatten das gefordert. „Dazu gibt es aus meiner Sicht keinen Grund“, sagte Hufeld, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), dem „Manager Magazin“ (April-Ausgabe). „Ein Verkauf ist kein Verrat am Kunden, sondern eine legitime unternehmerische Entscheidung“, betonte der Bafin-Chef.

Die drei in Deutschland aktiven Abwickler hätten viel in IT investiert und seien darauf angewiesen, große Bestände zu kaufen. „Alle drei operieren derzeit mit Stückzahlen, mit denen sie langfristig nicht glücklich würden“, sagte Hufeld. Für die Kunden könne ein Verkauf sogar vorteilhaft sein, vor allem wenn der bisherige Versicherer schwach dastehe. Die Bafin werde darauf achten, dass sie bei der Überschussbeteiligung nicht schlechter gestellt würden.

Die Münchener Rück hatten den Verkauf von rund sechs Millionen Policen ihrer Tochter Ergo vor allem wegen des negativen öffentlichen Echos abgeblasen. Die Deutschland-Tochter der italienischen Generali verfolgt ihre Verkaufspläne für rund vier Millionen Verträge der Generali Leben aber weiter. „Derzeit prüfen wir verschiedene Optionen, wie wir mit den Beständen verfahren. Eine Entscheidung treffen wir bald“, sagte Generali-Deutschlandchef Giovanni Liverani.