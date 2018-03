 Finanzbranche: HRE: 41 Prozent gehören schon dem Staat

Die Frist für das Übernahmeangebot ist abgelaufen - und dem Bund gehören bereits 41 Prozent der Hypo Real Estate . Der Übernahmekrimi bleibt also spannend. Wobei die HRE erneut mit einem Verlust dasteht. Wenn auch nicht so schlimm wie erwartet.

Die Frist für das Übernahmeangebot der HRE ist abgelaufen. (Foto: dpa)

HB MÜNCHEN. Der Bund hat seinen Anteil an dem maroden Immobilienkonzern Hypo Real Estate am letzten Tag des Übernahmeangebots deutlich erhöht. Bis Montag um 17.30 Uhr sei das Angebot für 32,28 Prozent der Aktien angenommen worden, gab der Banken-Rettungsfonds SoFFin auf seiner Homepage bekannt.

Zusammen mit dem Anteil, den der Bund bereits vorher hielt, kam er auf einen Anteil von knapp 41 Prozent. Die Frist endete allerdings erst um Mitternacht, so dass die endgültige Zahl noch höher ausfallen könnte. Die genaue Quote will der SoFFin am Donnerstag bekanntgeben. Der Bund hofft auf einen Anteil von mindestens 50 Prozent, damit er die restlichen Aktionäre herausdrängen kann.

Die vor der Verstaatlichung stehende Hypo Real Estate hat indes im ersten Quartal 382 Mio. Euro Verlust gemacht. Das ist nicht ganz so viel wie von Branchenexperten erwartet worden war. Wie die angeschlagene Pfandbriefbank mitteilte, sank die Kernkapitalquote auf nur noch 3,4 Prozent. Vorstandschef Axel Wieandt sagte: "Allerdings machen wir gute Fortschritte bei der Neuausrichtung des Konzerns."

Für die Aktionäre des angeschlagenen Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate (HRE) ist die Zeit abgelaufen: Um Mitternacht endete das Übernahmeangebot des Bundes für die Anteile an dem Konzern. Der staatliche Banken-Rettungsfonds SoFFin hatte den Aktionären 1,39 Euro je Aktie geboten. Wieviele Anleger sich bis Ablauf der Frist dafür entschieden, dürfte aber frühestens an diesem Mittwoch bekanntwerden.

Der Bund hatte eine vollständige Übernahme der Hypo Real Estate angestrebt, sich aber bis kurz vor Fristende erst 22,62 Prozent der Anteile gesichert. Aktionärsvertreter waren davon ausgegangen, dass viele Anleger ihre Papiere erst am Montag verkaufen und die endgültige Annahmequote damit entsprechend höher ausfällt. Vor allem institutionelle Anleger warteten erfahrungsgemäß bis zum Ablauf eines Übernahmeangebotes, hieß es bei Aktionärsschützern.

Der HRE - Großaktionär J.C. Flowers allerdings mit einer Beteiligung von zuletzt mehr als 20 Prozent will seine Aktien behalten und soll notfalls enteignet werden. Der US-Investor J.C. Flowers hatte bereits angekündigt, sein Aktienpaket nicht zu verkaufen und gegen eine Enteignung durch den Bund zu klagen.

Wie es mit der Bank weitergeht, entscheidet sich jetzt auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 2. Juni. Der Bund, der die HRE bislang mit Bürgschaften über 100 Mrd. Euro vor der Pleite bewahrt, will mit einer Kapitalerhöhung mindestens 90 Prozent der Aktien übernehmen und der Bank eine dringend notwendige Kapitalspritze von bis zu 5,6 Mrd. Euro geben. Anschließend sollen alle verbliebenen Aktionäre ausgeschlossen werden.