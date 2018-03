 Finanzkrise: Angeblich weitere Abschreibungen bei Northern Rock

Die angeschlagene britische Bank Northern Rock hat Zeitungsberichten zufolge im vergangenen Jahr mehr abschreiben müssen als ursprünglich prognostiziert. Die Wertberichtigungen hätten sich fast verdoppelt, hieß es.

HB LONDON. Die von der Hypothekenbank im Dezember genannten Wertberichtigungen von 118 Mill. Pfund hätten sich fast verdoppelt, berichtete der "Sunday Telegraph". Das Kreditinstitut war im vergangenen Monat vorübergehend verstaatlicht worden, um es vor einem Zusammenbruch zu bewahren.

Das einst 167 Mill. Pfund schwere Portfolio mit so genannten Collateralised Debt Obligations (CDO) sei aufgrund der Kreditkrise praktisch wertlos geworden, berichtet das Blatt weiter. CDO sind Kreditpakete, die an Investoren veräußert werden. Die "Sunday Times" berichtete zudem, dass Northern Rock für 2007 einen Verlust ausweisen werde. Die fünftgrößte Hypothekenbank des Landes war im vergangenen Jahr im Zuge der weltweiten Kreditmarktkrise ins Schlingern geraten und hatte Not-Darlehen bei der Bank of England aufnehmen müssen.