„The Spot“ feiert Eröffnung

Ebenfalls immer vielfältiger wird das Fintech-Ökosystem in Frankfurt. Dort gibt es mit „The Spot“ jetzt ein weiteres Bürogebäude mit Fintech-Fokus. Am Mittwochabend wurde in der Mainzer Landstraße 33A die Eröffnung gefeiert. In zweieinhalb der sieben Etagen ist als Hauptmieter der Main-Incubator eingezogen, der Fintech-Inkubator und Company-Builder des Commerzbank-Konzerns. Eine weitere Etage teilen sich der digitale Vermögensverwalter Ginmon und die Plattform Billwerk, die sich etwa auf die Automatisierung von Verträgen und Rechnungen spezialisiert hat. Daneben haben Clairfield International, eine Boutique für Investmentbanking, und der Wachstumskapitalgeber Digital+Partners anderthalb Etagen gemietet.

Im Erdgeschoss befindet sich ein sogenannter Co-Work-Space namens „Beehive“ – zu Deutsch „Bienenstock“. Dort können sich Jungunternehmer flexibel für einzelne Tage, Wochen oder Monate einmieten. Neben einzelnen Arbeitsplätzen stehen dort auch Besprechungsräume zur Verfügung und die Mieter haben Zugang zu W-Lan, Druckern, einer Kaffeeküche, einer Spieleecke und Schließfächern. Das soll für Austausch zwischen jungen Unternehmen sorgen und sie damit fördern. Abschottung sei für Gründer die falsche Strategie, so die Beehive-Organisatoren. Die Anmeldung dazu funktioniert über ihre Internetseite.

Betrieben wird „The Spot“, der insgesamt 3200 Quadratmeter umfasst, von der Immobiliengesellschaft Alstria. Bei dem Konzept hat aber auch der Main-Incubator mitgewirkt. Schon im vergangenen Jahr hatte das Team um Main-Incubator-Chef Christian Hoppe ein Konzept für ein Fintech-Leuchtturm-Projekt erstellt. Dabei waren sie der Ausschreibung des hessischen Wirtschaftsministers Tarek Al-Wazir gefolgt, der in Frankfurt ein Fintech-Zentrum errichten wollte.

Ergebnis dieser Initiative war das Ende 2016 eröffnete Techquartier nahe der Frankfurter Messe. Nun hat man sich einen eigenen Leuchtturm geschaffen. „The Spot“ befindet sich ebenfalls in guter Lage: Der Bahnhof, das Bankenviertel – und auch das Techquartier – sind zu Fuß gut zu erreichen. Hoppe betonte, dass das neue Fintech-Innovationszentrum keine Konkurrenz zu anderen Initiativen sein solle, „wir sehen es als weitere Bereicherung für die Fintech-Szene in Frankfurt“.