Fintechs MyBucks geht in die Kryptowelt

Die Digitalbank MyBucks will ihren Kunden neuerdings auch virtuelle Währungen anbieten. Dazu kooperiert sie mit einem anderen Fintech.

Das Fintech MyBucks will virtuelle Währungen ins Angebot aufnehmen. (Foto: ddp images/Jaap Arriens/) Mit Kryptowährung auf dem Smartphone:

Gemeinsam ist man stärker. Das gilt auch für die junge Branche der Finanztechnologiefirmen, kurz „Fintechs“ genannt. Die Firmen, oftmals noch Start-ups und teils hochspezialisiert, kooperieren inzwischen häufig mit Banken und Versicherern. Daneben arbeiten sie auch mit anderen Fintechs zusammen. Jüngstes Beispiel für eine solche Kooperation: Naga Group und MyBucks haben gerade eine „strategische Partnerschaft“ verkündet.

Während MyBucks als eine digitale Bank vor allem in Afrika aktiv ist, hat Naga eine eigene Kryptowährung, Naga Token, aufgelegt – was als umstrittenes Geschäftsmodell gilt. Die Idee der beiden Fintechs jetzt: MyBucks-Kunden sollen mobil mit der virtuellen Währung Naga Coins bezahlen und an andere MyBucks-Nutzer verschicken können. MyBucks Ziel ist es, zu einer echten Bank in Schwellenländern zu werden. Bisher ist das Unternehmen in zwölf afrikanischen Ländern, in Australien und in Polen aktiv.

Naga ist allerdings bereits in die Kritik geraten. Die Aktien der Firma ist, wie auch MyBucks, an der Frankfurter Börse notiert, hat seit ihrem erfolgreichen Börsenstart im vergangenen Sommer fast 60 Prozent an Wert verloren.

Hinzu kommt, dass Kryptowährungen derzeit generell mit Skepsis betrachtet werden. Bitcoin und Ether, die beiden größten virtuellen Währungen, haben heftig an Wert verloren. Viele Experten fordern, dass virtuelle Währungen strenger kontrolliert werden sollten, um Betrug und Geldwäsche zu verhindern.