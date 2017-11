Für Verbraucher lohnt sich ein genauer Blick in den Preiskatalog. Für so manche Dienstleistung werden bei einigen Anbietern hohe Gebühren fällig. (Foto: Getty Images)

KölnDie Deutschen befinden sich im Dauer-Reisefieber. Nur knapp ein Viertel der Bundesbürger urlaubt in heimischen Gefilden zwischen Sylt und Allgäu, die meisten zieht es in die Ferne. Geschäftsreisen führen ebenfalls oft ins Ausland. In all diesen Fällen stellt sich die Frage: Wie komme ich vor Ort an Geld? Bargeldeinfuhren sind häufig nur begrenzt erlaubt und sinnvoll, Bankkarten funktionieren fern der Heimat lediglich eingeschränkt.

Kreditkarten gelten deshalb für Vielreisende als wichtigstes Zahlungsmittel weltweit. Allerdings unterscheiden sich die für die Nutzung im außereuropäischen Ausland erhobenen Gebühren deutlich, wie eine aktuelle Übersicht der FMH-Finanzberatung zeigt. „Es lohnt sich, bei den Gebühren genau hinzuschauen“, sagt FMH-Chefin Sigrid Herbst.

Die Kosten für das bequeme Zahlen mit der Karte Betrifft das überhaupt viele Menschen? Ja. Dem Handelsforschungsinstitut EHI zufolge lag der Anteil des Kartenumsatzes 2012 am Gesamtmix der Zahlungsarten im deutschen Einzelhandel erstmals bei mehr als 40 Prozent - und das ist im EU-Vergleich noch ein geringer Anteil. Bei jeder Zahlung fallen dann Gebühren an.

Um welche Entgelte geht es? Die Pläne beziehen sich auf die sogenannten Interbanken-Entgelte. Diese stellt die Bank eines Kunden dem Finanzinstitut eines Händlers in Rechnung, wenn der Verbraucher per Karte zahlt. Kreditkarten-Unternehmen wie Mastercard und Visa verdienen an diesen Gebühren - für Händler bedeuten sie aus Sicht der EU-Kommission unnötige Kosten in Milliardenhöhe, die durch höhere Produktpreise auf die Verbraucher abgewälzt werden. Zudem sieht die Kommission ein Hindernis für moderne und sichere Zahlungsmethoden, wenn es aufgrund der Gebühren für Händler billiger ist, Bargeld anstatt Karten zur Bezahlung zu akzeptieren.

Wie hoch sind die Gebühren? Das ist von Land zu Land sehr unterschiedlich: Die Gebühren für Debitkarten reichen der "Financial Times" zufolge von 0,1 Prozent in Dänemark bis zu 1,6 Prozent in Polen. Die Entgelte für Kreditkarten betragen demnach in Deutschland 1,8 Prozent, in Frankreich jedoch nur 0,5 Prozent. Auch das stört die EU-Kommission, die für ganz Europa möglichst einheitliche Geschäfts- und Wettbewerbsbedingungen anstrebt.

Auf welcher Höhe sollen die Entgelte gedeckelt werden? Die Gebühren für Kreditkarten-Zahlungen sollen höchstens 0,3 Prozent des Zahlungsbetrags betragen dürfen. Für Debitkarten will die Kommission die Grenze auf 0,2 Prozent festlegen. Das soll zunächst für grenzüberschreitende Zahlungen gelten, knapp zwei Jahre später dann auch für Transaktionen im Inland. Zuerst müssen allerdings EU-Staaten und Europaparlament zustimmen.

Was bedeutet das für Deutschland? Für Deutschland könnte das besonders Änderungen bei Kreditkarten bedeuten. Die deutschen EC-Karten dürften von den Bestimmungen für Debitkarten aufgrund eines einfacheren Systems ausgenommen bleiben. In Deutschland fällt bei der Zahlung mit EC-Karten in der Regel eine Gebühr in Höhe von 0,3 Prozent des Umsatzes an, mindestens jedoch acht Cent. Große Handelsunternehmen handeln mit den Banken aber auch eigene Sätze aus, die darunter liegen dürften. Die EU-Kommission hofft zudem, dass in Deutschland die Akzeptanz für das bargeldlose Bezahlen steigt.

Was ist das Ziel? Neben einheitlichen Regeln und größerem Wettbewerb zwischen den Zahlungsanbietern strebt die EU-Kommission vor allem geringere Kosten für Verbraucher an. Doch das betroffene Unternehmen Mastercard warnt, dass genau das Gegenteil erreicht werden könnte, wenn die Kartenanbieter zum Ausgleich für die verlorenen Entgelte direkt von den Karteninhabern höhere Jahresgebühren fordern.

In welcher Höhe drohen den Kreditkarten-Unternehmen Verluste? "10,5 Milliarden Euro fließen in der EU jährlich vom Handel in die Taschen der Kartenanbieter, davon bei Debitkarten 4,8 Milliarden Euro, bei Kreditkarten sogar 5,7 Milliarden Euro", sagt der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold. Der EU-Kommission zufolge könnten die Händler Abgaben in Höhe von rund sechs Milliarden Euro sparen.

Was ist noch geplant? Die Kommission will Extragebühren verbannen, die etwa bei einer Flugbuchung per Karte anfallen. Verbraucher sollen außerdem besser vor Betrug und Missbrauch geschützt werden, indem ihr Verlust bei nicht autorisierten Kartenzahlungen nicht über 50 Euro hinausgehen soll, anstatt bisher 150 Euro.

Die Experten von FMH haben die Grundpreise und Gebühren ausgewertet, die fällig werden, sobald mit der Kreditkarte in fremder Währung bezahlt oder Bargeld abhoben wird. Beim Abheben von Bargeld berechnen die Bankhäuser, die die Karten ausgeben, ein sogenanntes Auslandseinsatzentgelt (AEE) für die Umrechnung der Fremdwährung in Euro. Am Geldautomaten kommen je nach Anbieter weitere Kosten hinzu.

Zur besseren Vergleichbarkeit haben die Finanzexperten ein konkretes Fallbeispiel unterstellt, bei dem der Kreditkartennutzer dreimal ins außereuropäische Ausland reist, jeweils für umgerechnet 200 Euro Bargeld am Geldautomaten abhebt und zudem je einen Einkauf in Höhe von umgerechnet 800 Euro in der Fremdwährung mit seiner Kreditkarte bezahlt.

Die günstigste Karte in der FMH-Auswertung ist bei diesem Szenario die 1plus-Visa-Card der Santander Consumer Bank. Das Institut erhebt für die Kreditkarte weder einen Grundpreis, noch fallen im Ausland beim Bezahlen oder beim Geldabheben am Automaten irgendwelche Gebühren an. Beim Zweitplatzierten, der Mastercard Gold der Advanzia Bank, entstehen lediglich Kosten für das Geldabheben am Automaten, die sich in dem FMH-Szenario auf überschaubare 5,19 Euro summieren.

Bei allen anderen Karten müssen Kunden deutlich mehr berappen: Das Bezahlen im Geschäft mit der Goldcard der Hanseatic Bank kostet beispielsweise zwei Prozent der Einkaufssumme und würde für die drei Reisen allein mit 48 Euro zu Buche schlagen. Zudem lohnt die Karte sich nur, wenn der Kunde sie auch regelmäßig nutzt. Bleibt sein Jahresumsatz unter 3.000 Euro, bezahlt er ab dem zweiten Jahr zusätzlich einen Grundpreis von 45 Euro.

Einige Banken bieten verschiedene Kreditkartenvarianten an. In diesem Fall sollte der Verbraucher besonders genau hinschauen, wie die Untersuchung zeigt: Das Schlusslicht in der FMH-Tabelle der günstigsten Kreditkarten für Vielreisende stammt genauso wie der Vergleichssieger von der Santander Consumer Bank. Für deren Sunnycard würden in dem Beispielszenario 73,50 Euro fällig.