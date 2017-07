Schwierige Wahrheitsfindung

Darauf weist Techet laut eigener Aussage auch Vorstand und Aufsichtsrat hin. Bei einem Anhalten der Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten seien auch Auswirkungen auf die HRE nicht auszuschließen, warnt er. Dabei könnten auch Liquiditätsengpässe auftreten. Gegenwärtig sei die Liquiditätsposition jedoch komfortabel, lautet dennoch seine Einschätzung im März 2008. Entsprechend erteilt KMPG ein Testat ohne Einschränkungen für den Geschäftsbericht 2007. „Es stand nie im Raum, ein Testat mit Einschränkungen zu erteilen“, so Techet am Mittwoch wörtlich. Die Liquiditätslage der Bank sei ein Thema gewesen, aber eines, das man nicht mit hohen Risiken versehen hat.

Wie teils spitzfindig die Wahrheitsfindung an diesem Tag ist, zeigt die Auslegung des englischen Wortes „critical“, das die Prüfer zu der Zeit in ihren Prüfbericht geschrieben haben. „Das ist nicht mit dem deutschen Wort kritisch zu übersetzen, sondern dass ich das Unternehmen nun ganz eng begleiten muss“, so Techet. Er macht also Verbesserungsvorschläge, die werden zu dieser Zeit teils bereits umgesetzt oder sind in Planung. Beispielsweise soll die IT der HRE dringend erneuert werden. Natürlich habe es damals wegen der angespannten wirtschaftlichen Lage auch Gespräche mit dem Vorstand gegeben, bei denen es auch mal laut wurde, er habe sich davon aber nie beeinflussen lassen, so Techet. Sein Auftraggeber sei schließlich der Aufsichtsrat der HRE gewesen.

Der Bestand der Bank sei im März 2008 ohnehin nie in Gefahr gewesen, es ging immer nun um Liquidität, erinnert er sich. Die Mittelaufnahme sei auf Bsis der Unterlagen aber stets möglich gewesen. Ende des ersten Halbjahres 2008 war die Lage sogar entspannter. Die KPMG streicht in ihrem Prüfbericht das Wort „critical“ und ersetzt es durch „restricted“. Die wirtschaftliche Situation der HRE ist demnach nur noch limitiert. Just zu diesem Zeitpunkt sind viele am Markt wieder entspannter als zu Beginn des Jahres. Die Krise kommt in Wellen, und da ist sie gerade wieder abgeebbt. Ein trügerische Bild: Knapp zwei Monate später ist Lehman Brothers in den USA pleite und die Subprime-Krise wächst sich zu einer weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise aus.

Für die beiden angeklagten ehemaligen HRE-Vorstände Georg Funke und Markus Fell sind die im Vorfeld mit Spannung erwarteten Aussagen des KPMG-Prüfers indes kein Grund zur Beunruhigung. Eine harte Strafe – immerhin stehen bei Funke bis zu drei Jahren und bei Fell sogar bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug im Raum – wird damit immer unwahrscheinlicher.