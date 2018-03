 Fusionsberatung: Deutsche Bank verliert Spitzenplatz

Die Deutsche Bank ist in ihrer Heimat nicht mehr die Nummer eins im Geschäft mit Fusionen und Übernahmen. Knapp muss sie sich einem Rivalen geschlagen gegeben, obwohl dieser 2012 für negative Schlagzeilen gesorgt hatte.

Papiertüten mit dem aufgedrucktem Logo der Deutschen Bank. (Foto: dpa)

FrankfurtDie Deutsche Bank ist in ihrer Heimat nicht mehr die Nummer eins im Geschäft mit Fusionen und Übernahmen. Nach der vorläufigen Rangliste des Informationskonzerns Thomson Reuters hat sie die Spitzenposition hierzulande im zu Ende gehenden Jahr an die US-Bank Morgan Stanley verloren. Diese hatte bei 21 Übernahmen im Volumen von 33,4 Milliarden Dollar die Finger im Spiel, darunter waren die drei größten Transaktionen: die 8,9 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Sportwagenherstellers Porsche durch Volkswagen, der 4,3 Milliarden Dollar teure Kauf von Lincare durch den Münchner Gasekonzern Linde und die fast ebenso teure Übernahme von Ariba durch den Softwareriesen SAP.

Dabei war 2012 für Morgan Stanley in Deutschland ein Jahr des Umbruchs. Der einflussreiche Deutschland-Chef Dirk Notheis war im Sommer über seine umstrittene Rolle bei der Verstaatlichung des Karlsruher Energiekonzerns EnBW gestolpert.

Marktanteile der Investmentbanken - Fusionen & Übernahmen mit deutscher Beteiligung Morgan Stanley Rang 1 (Vorjahr: 10) 33,3 Milliarden Dollar 26 Transaktionen Deutsche Bank Rang 2 (Vorjahr: 1) 31,3 Milliarden Dollar 21 Transaktionen Goldman Sachs Rang 3 (Vorjahr: 4) 31,2 Milliarden Dollar 23 Transaktionen Rothschild Rang 4 (Vorjahr: 6) 25,8 Milliarden Dollar 32 Transaktionen JP Morgan Rang 5 (Vorjahr: 2) 24,8 Milliarden Dollar 15 Transaktionen Citi Rang 6 (Vorjahr: 7) 16,3 Milliarden Dollar 12 Transaktionen Credit Suisse Rang 7 (Vorjahr: 3) 14,0 Milliarden Dollar 18 Transaktionen UBS Rang 8 (Vorjahr: 15) 12,8 Milliarden Dollar 13 Transaktionen Lazard Rang 9 (Vorjahr: 9) 10,5 Milliarden Dollar 17 Transaktionen Bank of America/Merrill Lynch Rang 10 (Vorjahr: 8) 9,8 Milliarden Dollar 9 Transaktionen Quelle Thomson Reuters, ausgewerteter Zeitraum: 1. Januar bis 18. Dezember 2012

Die Deutsche Bank fiel nach dem Volumen der Übernahmen auf Platz zwei zurück, knapp vor Goldman Sachs. Stark im Kommen war erneut die Investmentbank Rothschild, die bei Fusionen nur berät, aber keine Finanzierungen anbietet und damit bei vielen Firmen als unabhängiger Ratgeber punktet. Das verhalf ihr in Deutschland zum vierten Platz. Insgesamt zählte Thomson Reuters in diesem Jahr 1955 Zusammenschlüsse unter Beteiligung deutscher Unternehmen im Volumen von 112 Milliarden Dollar. Das waren immerhin 38 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Marktanteile der Investmentbanken - Fusionen & Übernahmen mit europäischer Beteiligung Goldman Sachs Rang 1 (Vorjahr: 1) 331,1 Milliarden Dollar 172 Transaktionen Deutsche Bank Rang 2 (Vorjahr: 2) 260,6 Milliarden Dollar 136 Transaktionen Morgan Stanley Rang 3 (Vorjahr: 3) 260 Milliarden Dollar 145 Transaktionen Barclays Rang 4 (Vorjahr: 6) 215,7 Milliarden Dollar 90 Transaktionen JP Morgan Rang 5 (Vorjahr: 4) 195,9 Milliarden Dollar 133 Transaktionen Citi Rang 6 (Vorjahr: 7) 195,5 Milliarden Dollar 110 Transaktionen Bank of America/Merrill Lynch Rang 7 (Vorjahr: 10) 175,6 Milliarden Dollar 91 Transaktionen Credit Suisse Rang 8 (Vorjahr: 5) 159,4 Milliarden Dollar 107 Transaktionen Rothschild Rang 9 (Vorjahr: 9) 146,9 Milliarden Dollar 217 Transaktionen Lazard Rang 10 (Vorjahr: 13) 137,5 Milliarden Dollar 126 Transaktionen Quelle Thomson Reuters, ausgewerteter Zeitraum: 1. Januar bis 18. Dezember 2012

Weltweit verteidigte die US-Investmentbank Goldman Sachs 2012 ihre unangefochtene Spitzenposition. Sie spielte bei 393 Übernahmen im Volumen von mehr als 600 Milliarden Dollar den Geburtshelfer. Platz zwei behauptete Morgan Stanley, während sich die Londoner Bank Barclays vom siebten auf den dritten Platz vorarbeitete und damit in die Phalanx der US-Investmentbanken einbrach.

Die Briten mischten bei den zwei größten Transaktionen in diesem Jahr mit: der Aufspaltung des US-Pharmakonzerns Abbott Laboratories, die mit mehr als 55 Milliarden Dollar in die Statistik einging, und der fast 46 Milliarden Dollar schweren Fusion der Rohstoffkonzerne Xstrata und Glencore. Insgesamt gaben Unternehmen fast 2,4 Billionen Dollar für Übernahmen aus, davon fand fast die Hälfte in den USA statt.

Die Deutsche Bank stieg in der viel beachteten Rangliste weltweit vom achten auf den siebten Platz. In Europa blieb sie die Nummer zwei hinter Goldman Sachs, in den USA rückte sie vom elften auf den siebten Platz vor. Unter den zwei Schweizer Großbanken hat Credit Suisse im Weltmaßstab als Sechster (2011: Fünfter) die Nase vor der UBS, die sich auf Rang neun von zehn vorarbeitete.